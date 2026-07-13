乾杯燒肉豪砸1.7億　簽15年長約租下西門町透店

記者項瀚／台北報導

疫後西門町大復甦，吸引不少連鎖餐飲集團搶進！近期乾杯集團以每月100萬元、15年共計約1.7億元租金，租下西門町西寧南路透店。該透店前身為彰化銀行，鄰近成都路及峨嵋街，頗為指標。

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▲乾杯集團以每月100萬元、15年共計約1.7億元租金，租下西門町西寧南路透店。（圖／記者項瀚攝）

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西門町商圈西寧南路一處3層透店，過去為彰化銀行西門分行，彰銀基於進行資產活化考量，將該店面釋出進行標租，最終於乾杯集團拿下，共計157坪。

據乾杯集團公告資料顯示，該店面每月租金100萬元，並附有調漲機制。以整份租約來看，租金總價約1.7億元，租期約15年左右。

經查謄本，該店面由彰銀在1950年登記取得，屋齡至少75年以上，由於建物屋況較差，乾杯需要花時間進行相關整理，開店時間應會在1~2年後。

東家國際地產總監李佳燕表示：「西門町本就具備本土年輕族群基本盤，近年隨著日本、韓國、香港及東南亞旅客陸續回流，人潮量明顯提升，已恢復到疫情之前的水準，吸引各大連鎖業者搶進，目前西門町精華地段幾乎沒有店面空置，尤其大型店面供給稀缺。」

至於本次討論的西寧南路透店，李佳燕表示：「該物件鄰近成都路及峨嵋街，兼備人潮、高曝光、面寬等條件，且乾杯作為人氣店家，也具備自帶人潮的集客能力，相信開幕後會有相當不錯的效益。」

▲乾杯集團承租的西寧南路透店，地段不錯，人潮多。（圖／記者項瀚攝）

台北市不動產仲介公會中正萬華區會長劉家豪表示：「該透店權狀157坪、每月100萬元租金，換算租金單價6300元，符合區域行情，且空間使用上對於燒肉店來說，應也是相當足夠。」

劉家豪表示：「近年明顯感受到西門町人潮回春，知名餐飲集團搶進的案例除了乾杯，還有鼎王以2.5億元買下西寧南路52坪三角窗透店、富錦樹以每月85萬元租下6號出口旁黃金透天店面，目前1樓開設薯條名店Potato Corner。」

▲乾杯集團承租西門町透店資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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