北市預售交易量慘跌36%　成交量剩1678億

▲北市2025年住宅交易量3374億元，年減25%；預售交易量1678億元，年減36%。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

北市2025年住宅交易量3374億元，年減25%；預售交易量1678億元，年減36%。雖然量縮，但價格卻持續往上，住宅平均83.9萬元、預售來到124.5萬元。

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台北市地政局2025年不動產市場動態年報出爐，全市住宅買賣市場交易量1萬662件，年減29.56%；交易總額3374億元，年減25.47%。至於房價，平均單價83.9萬元，年增2.69%。

預售市場方面，2025年全市住宅預售屋市場交易量3883件，年減37.73%；交易總額1678億元，年減36.03%。至於房價，平均交易總價為4319萬元，平均單價為124.5萬元，年增1.14%。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「2024年9月央行實施第七波信用管制，衝擊市場，建商推案腳步也顯著放緩，觀察台北市2024年推案量4305億元，但2025年降到3710億元，推案放緩，成交量也同步量縮。」

不過，陳炳辰表示：「在這近2年房市寒冬中，雙北地區由於供給量、賣壓相對小，價量表現也相對穩健，甚至部分個案在建商品牌、地段稀缺性的加持下，仍繳出不錯的銷售成績。」

▲在這近2年房市寒冬中，雙北地區由於供給量、賣壓相對小，價量表現也相對穩健。（示意圖／記者林敬旻攝）

至於房價行情，東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「這段時間以來，中古屋依據不同屋主的狀況，一些個案價格出現調整，但預售受到成本高昂等因素，普遍來看無下跌。」

葉沛堯表示：「也正因為預售市場價格硬，使得成交量下滑程度較高，台北市年減高達36%，而買賣棟數僅年減22%，兩者之間有所差異，更多剛需消費者在現階段選擇購入更有機會買到划算價的中古屋。」

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