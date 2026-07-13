高雄270萬人口保衛戰！　前鎮人跑最多房價撐住4字頭

▲高雄今年上半年人口減少7047人，其中前鎮、鳳山、三民為人口流失最多的3個行政區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄人口距離跌破270萬人大關愈來愈近，根據統計，上半年高雄總人口由271.7萬人降至270.99萬人，人口流失最多的分別是前鎮、鳳山、三民3區，高居前3名。不過前鎮房價並未同步走跌，5年內中古屋均價仍站穩4字頭，呈現人口與房價脫鉤現象。

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根據高雄市民政局統計至今年6月底，高雄市人口為270萬9973人，較1月底減少7047人。人口減少最多的行政區，依序為前鎮區減少931人、鳳山區795人、三民區726人，3區合計流失2452人，佔全市人口減少約34.8%。

不過攤開3區房價，人口流失並未完全反映在住宅價格。根據實價登錄統計，前鎮區屋齡5年大樓均價，2024年每坪38.88萬元、2025年升至40.5萬元，今年平均更達41.33萬元，3年來房價一路走高。

鳳山區房價則出現修正，屋齡5年內大樓均價由2024年每坪33.07萬元，今年進一步下滑至30.88萬元；三民區相對持穩，今年均價為38.76萬元，仍守在接近4字頭水準。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，前鎮區涵蓋亞灣區等豪宅聚落，近年受到區域新案及豪宅成交帶動，容易墊高整體均價，因此即使人口減少，房價仍呈現上漲，不過成交量已有明顯下滑。

▲高雄上半年人口流失前3區5年內大樓房價變化。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

至於三民區，因區內發展成熟，住宅產品及購屋族群相對多元，除了傳統市區自住需求，新重劃區也有首購、換屋需求支撐。加上區內千萬元內住宅選擇仍多，因此房價波動相對有限。

住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峯表示，去年一整年房市籠罩在限貸令影響下，買方資金及貸款條件受到限制，對鳳山這類近年房價漲幅較大、總價同步墊高的區域，承壓感受相對明顯，買方出價轉趨保守，屋主若有售屋需求，價格也較容易出現修正。

鄭啟峯指出，鳳山幅員大、住宅供給量體多，從成熟市區、文山特區到外圍住宅區，區內產品及價格落差原本就大。在市場量縮下，若成交集中在總價較低或外圍區域，也可能拉低整體均價，因此目前均價除了反映市場降溫，也受到成交產品結構影響。

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