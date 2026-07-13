1年股價飆4倍　設備大咖14.8億掃貨精科機械廠





▲根據實登揭露，志聖以14.8億元收購數控機床業者位於南屯精科近3000坪廠房。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

AI題材推升台股上攻，半導體設備廠志聖（2467）股價一飛衝天，從2025年6月底收盤價的149元，衝上今年站上6百元大關，年增4倍之多。科技大廠也成為土地、工業地、廠房交易主力，根據實登揭露，志聖以14.8億元收購數控機床業者位於南屯精科近3000坪廠房。

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根據實登，志聖此次取得標的位於台中市南屯區精科一路12號，原為凱柏精密機械，此次交易土地面積約3145.58坪，建物面積約2914.15坪，交易總金額14.8億元，將土地單價推升至47萬元。

卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘分析：「此次交易的精科園區廠房，相較自行購地興建廠房，業者直接購入既有廠辦可大幅縮短建廠時程，近年已成為科技業擴產的重要模式，中部工業不動產仍具相當吸引力，在科技業投資帶動下，未來大型廠房交易仍有機會持續出現。」

▲志聖獵地紀錄，去年9月台中水湳經貿園區標售，志聖也砸下18.23億元標下逢大段21地號、1622坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）

近年AI、高效能運算（HPC）及半導體先進製程帶動設備需求爆發，台灣半導體供應鏈持續擴產，也推升工業地產交易熱度。尤其台中擁有中部科學園區、精密機械聚落及完整工具機供應鏈，加上精科園區鄰近中科與台74線，區位條件成熟，吸引不少科技業者佈局設廠。

不過翻開志聖獵地紀錄，除了斥資14.8億元購入精科一路將增設原型機開發與規模化測試專區外。去年9月台中水湳經貿園區標售，志聖也砸下18.23億元標下逢大段21地號、1622坪土地，不僅單價創區域新高，將結合鄰地打造逾7000坪的「創研與中區營運中心」。

除了中部，2024年志聖位於新北市林口區也斥資4.8億元購入新頭湖段約747坪土地，早早卡位北部科技產業聚落。

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛認為：「受惠半導體產業南移、AI應用、企業總部及港灣經濟發展，今年工業不動產交易金額已突破千億元，企業對工業土地、廠辦及商辦需求持續增加，反映全球供應鏈仍持續加碼投資台灣，符合產業聚落、重大建設、軌道經濟、高薪人才及企業資本。這些投資不僅帶來就業機會，也將持續推升住宅、商業及公共建設需求。」

▲AI題材推升台股上攻，科技大廠也成為土地、工業地、廠房交易主力（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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