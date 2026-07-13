9間大店租約到期一次登出！　高大特區餐飲一條街變天

記者張雅雲／高雄報導

高雄高大特區「餐飲一條街」變天！楠梓大學東路從「喬義思窯烤手作廚房」一路到「粵滿園澎湖海鮮餐廳」等老字號餐廳，整排共9家店面傳出即將結束營業，地方猜測「是不是建商收購？」有餐廳透露，租約至8月底，因地主到期不續租，店家將陸續撤離、另覓新址。

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▲楠梓大學東路從「喬義思窯烤手作廚房」一路到「粵滿園澎湖海鮮餐廳」等老字號餐廳，整排共9家店面傳出即將結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

高大特區近年住宅人口持續移入，萬家福楠梓店附近的大學東路，也逐漸形成「餐飲一條街」，周邊餐飲業密集，從義式料理、牛肉麵、燒臘、海鮮料理、港式餐廳、夾娃娃機店都有，每到用餐時間不少店家門口都大排長龍。

▲高大特區近年住宅人口持續移入，萬家福楠梓店附近的大學東路，也逐漸形成「餐飲一條街」。（圖／記者張雅雲攝）

不過近期地方傳出，從「喬義思窯烤手作廚房」一路到「粵滿園澎湖海鮮餐廳」，多家店面租約到期後將陸續搬遷。由於範圍橫跨整排、合計約9家店面，也在地方掀起討論，不少居民猜測，是否有建商購地，店家才一次撤出。

據查，該地為601坪，地主為英屬維京群島商幸洋有限公司，根據台灣公司網顯示，該公司為2009年成立，主要營業範圍涵蓋不動產買賣租賃、住宅開發及國際貿易。

有餐廳業者透露，他們店目前租約至8月底，已被告知到期後不再續約，因此店家之後將另覓地點搬遷。據業者了解，地主陸續收回店面後，將重新整修，但未來用途及招商規劃，目前仍不清楚。

▲大學東路餐飲一條街變天。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店蔡岳霖表示，高大特區隨著新建大樓陸續完工，帶動居住人口持續移入，也讓沿區域消費支撐力逐步增強。吸引愈來愈多店家插旗，目前大學東路店面租金行情每坪約2000元，目前該排店面尚未釋出招租訊息。區內產品目前仍以屋齡約10年的大樓為主，單價約落在3字頭上下，對自住族群仍具一定吸引力。

蔡岳霖說：「預估整排店面收回後，因大面積商用不動產承租門檻較高，未來不一定由單一業者全部承租，也可能引進較具規模的品牌業者重新規劃，再切分為數個餐飲空間出租。後續能否快速去化，仍取決於品牌規模、租金條件及整體規劃。」

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