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一表看懂雙北捷運末站房價　中和新蘆線「漲6成」居冠

▲▼南勢角捷運站。（圖／資料照）

▲南勢角站則以破6成的驚人漲幅，高居各線末端站之冠。（圖／資料照）

記者項瀚／台北報導

觀察近5年雙北捷運末站房市，淡水站平均單價僅3字頭，價格最為親民；南勢角站則以破6成的驚人漲幅，高居各線末端站之冠。此外，南勢角站也是新北市身價最高的黃金末端點站。

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永慶房產集團根據實價登錄資料，盤點近5年雙北捷運末端站周邊500公尺內中古屋平均單價變化。淡水信義線的「淡水站」近五年住宅平均單價從23.5萬元成長至30.1萬元，依然是價格最平易近人的末端站，28.1%的漲幅在所有捷運末端站中也非前段班。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「淡水距離台北市市中心較遠，通勤時間長，成為區域房價上的劣勢，再加上淡水站周遭開發早、住宅多以高屋齡的舊公寓為主、且缺乏具規模的都市更新案，價格因此難有高漲空間。」

陳金萍表示：「近年淡水的交通機能大幅躍進，除淡海輕軌外，淡江大橋已於今年5月正式通車，淡北道路等聯外建設也如火如荼推進中，隨著生活機能日趨成熟，也讓淡水站成為性價比極高的捷運末端站。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲近5年雙北捷運末端站平均單價變化。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

再觀察中和新蘆線的南勢角站，2020至2021年平均43.0萬元的單價並不低，但是5年間房價飆漲，漲幅高達64.7%，平均單價衝上70.8萬元，不僅超車新店、大坪林等站，成為新北市身價最高的黃金末端點站。

陳金萍指出：「南勢角站雖位於捷運末端站，但是只要4站就能進入台北市市中心，相當方便，且周邊商圈機能成熟，且站點周圍的中古大樓與公寓產品選擇多元，總價門檻對首購族相對友善，具備穩定的自住需求。」

此外，陳金萍表示：「南勢角站近年受惠於環狀線通車的串聯效益，有效縮短前往板橋與新莊的通勤時間，持續吸引大量通勤客群湧入。」

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示：「中永和人口密集，購屋需求強，而南勢角不僅吸引雙和地區客戶，由於區域生活機能完備加上捷運的便利性，也吸引許多北市、新店的購屋人。」

林明賜表示：「南勢角站共構宅『南方之星』指名度高，屋齡15年，社區總量體達千戶以上規模，單價約75萬元，CP值高。」

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關鍵字：房價雙北捷運末站南勢角淡水永慶

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