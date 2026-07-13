西屯超車北屯奪交易王　專家憂未來：青安3.0成最大變數

▲2026年上半年台中市新屋落成後的第一手交易，由西屯區以2044棟交屋量拔得頭籌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中新屋首次交易最熱的區域，竟然不是推案量最大的北屯！ 2026年上半年台中市新屋落成後的第一手交易（第一次登記後第一次買賣）總計達9213棟。令人意外的是，長年穩坐推案王的北屯區這次屈居第二，由西屯區以2044棟的驚人交屋量拔得頭籌。

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根據台中市地政局第一次登記後的第一次買賣資料，統計今年上半年台中市的新屋首度交易，總計共有9213棟，其中西屯區以2044棟居冠、北屯區則以1699棟居次，太平區854棟名列第三，顯示上半年台中的交屋買氣以西屯最旺。

2026年上半年台中市新屋落成後的第一手交易（第一次登記後第一次買賣）總計達9213棟。「保存登記」指的是房屋的出生證明，而完成後的首次買賣就是落成後的第一手交易。上半年數據顯示，台中的交屋熱區仍由重劃區開發熱絡的屯區與海線行政區稱霸。

▲西屯區的水湳經貿、七期先前推出的低總價小宅近期陸續完工。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析：「在推案時程落差、低總價小宅交屋潮雙主因下，西屯區的水湳經貿、七期等蛋黃重劃區，先前推出的低總價小宅近期陸續完工。」

從買家年齡層來看，上半年全市新屋所有權人總計約9600人，主力部隊落在30~39歲，也就是7、8年級生為最大宗，佔比超過3成。因收入步入穩定期，且重劃區新案總價多落在1500萬元上下，正好切中新青安貸款門檻。

值得注意的是，50歲以上的中高齡買家也高達2577人，佔比超過1/4。預計於8月上路的「青安貸款3.0」目前正研擬排除高齡申貸者。

▲台中50歲以上的中高齡買家佔比超過1/4，若新青安3.0增加年齡限制，對大齡首購是一大考驗。（圖／記者陳筱惠攝）

陳定中示警：「若未來年齡上限嚴格設定在50歲，台中將有超過25%的新屋買家無法享受優貸補貼，而西屯區更有高達1/3的買家會被拒於門外。這項政策一旦定案，勢必會對下半年的新屋交易市場投下震撼彈，引發買盤結構大洗牌。」

不過，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「目前青安3.0方案三大方向包含年收入、房屋總價、申貸年齡均設有上限，在年收入方面，規劃以個人所得認定，若年收達200萬，就不能申貸青安3.0；以台中來說總價2000萬元以上總價不得申貸，但婚育家庭貸款最高額度可從1000萬元提高至1500萬元。」

白洪章認為政策方向對市場影響將不會是全面降溫，而是重新分流。過去新青安帶動的主要客群，以30至40歲左右、自住需求為主，若新增年齡與所得門檻，部分具購屋能力但符合不了補貼資格的族群，可能轉向一般房貸或延後購屋計畫。

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