青安3.0傳對「離婚者追回補貼」　銀行變徵信社？專家論：難度高

▲青安3.0（新青安2.0）預計將在8月接棒上路。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

青安3.0預計將在8月接棒上路，目前針對傳出的「婚育宅」政策，貸款上限從1000萬元上升到1500萬元，現傳出將對離婚者追回利息補貼。等於離婚之後銀行將會追回利息補貼，換句話說，銀行得化身為「婚姻徵信所」，去了解貸款戶是否有「婚變」。

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

[廣告]請繼續往下閱讀...

青安3.0預計將在8月接棒上路，傳出前3年將延續原有補貼架構，由內政部負擔1.5碼、公股銀行吸收0.5碼。不過，自第4年起，內政部補貼將每年少0.5碼，第6年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼至第7年結束

此外傳出，青安3.0將導入婚育宅概念，分成「婚」、「生育」，若申貸前2年有婚姻，申貸額度從1000萬元提高至1200萬元，若是申貸時已有小孩，則額度將可從1000萬元拉高至1500萬元。

據《聯合報》消息指出，目前最新的方向是，若離婚之後會追回利息補貼，銀行得化身為「婚姻徵信所」，去了解貸款戶是否有「婚變」。

但大型行庫對於實務上還得去調查借款戶的婚姻狀況，認為很困難。對此，內政部將提供相關戶政資料供大型行庫日後對借款人的婚姻狀況作勾稽。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「過去新青安個案，是否作為自用住宅，在這一塊的稽核都有其困難度了，何況是銀行變成徵信社，除非政府能讓銀行端的資料與戶政連動，否則屬實有相當大的難度。」

此外也傳出利率有「回溯條款」，在現行的新青安制度之下申貸的，即使到8月1日新青安3.0上路，利率補貼仍會比照新制有「3加4」的補貼，也就是同樣有長達7年的利率補貼優惠，包括現行的所有新青安的貸款戶，利率補貼都可一併從現行的最長3年，延長至7年。

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚