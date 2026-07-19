43年「金圓環大樓」變飆股　老套房130萬入手隔年250萬賣出

▲鹽埕區「金圓環大樓」一戶10.45坪套房，今年5月以250萬元轉手，短短11個月價差120萬元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

央行信用管制下，房市買氣冷颼颼，高雄卻有43年老套房，屋主持有不到1年，轉手價差幾乎翻倍。鹽埕區「金圓環大樓」一戶10.45坪套房，今年5月以250萬元轉手，短短11個月價差120萬元、漲幅92.3%，單價也刷新社區新高。

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根據實價登錄顯示，該戶位於鹽埕區莒光街「金圓環大樓」6樓，屋齡43年、建坪10.45坪。2025年6月曾以總價130萬元成交，換算單價12.44萬元；2026年5月出現新買家加價120萬元，以250萬元入手，換算單價23.93萬元。

賣方持有時間僅約11個月，漲幅達92.3%，幾乎翻倍，也改寫社區單價新高。據查，此次買方為自然人。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，近年高雄市區新案房價快速墊高，購屋總價門檻同步上升，部分預算有限的首購及置產買方，開始轉向低總價老屋。尤其總價落在200~300萬元的物件，即使銀行鑑價或貸款成數受限，仍因總價相對較低，吸引買方進場。

▲「金圓環大樓」6樓，今年以5月250萬元成交，換算單價23.93萬元，創社區新高。（圖／翻攝自實價登錄）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，鹽埕區發展早，加上行政區面積不大，區域住宅屋齡呈現明顯斷層，早期住宅則以低樓層透天及老公寓、大樓為主，市場產品主要集中在40年以上，以及近10年內大樓。新建案供給相對有限，購屋選擇不多，目前屋齡30~40年大樓，成交價落在20萬元上下，套房因坪數小，單價容易拉高。

劉沛緹說：「近年捷運、輕軌及觀光景點帶動區域發展，部分老宅轉作文創、旅宿等用途，老街區也吸引特定購屋族群。在新屋房價拉高、低總價產品稀少下，即使屋齡超過40年，只要總價仍在買方可負擔範圍，仍可能出現價格創高個案。」

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