中籤率僅4.2%！彰化首座青宅開箱門檻369萬　42戶近千人瘋搶

▲彰化首座青年住宅竣工。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣首座專為青年打造的「員林青年住宅」今（13）日舉行竣工典禮，室內格局首度對外曝光。由縣長王惠美開箱，現場民眾對於小坪數住宅的採光、通風及空間規劃給予高度肯定。這座總經費達2.78億元的青年住宅，將於本月30日公開抽籤，由於共有995人符合申購資格，中籤率僅約4.2%，競爭相當激烈。

「員林青年住宅竣工典禮」由王惠美主持，象徵彰化縣青年居住政策邁入新階段。王惠美表示，感謝縣議會對預算的支持，本案由縣款全額支出，總經費約2.78億元，興建地上8層、地下1層之建築，提供1房型14戶、2房型28戶，合計42戶住宅，並於基地旁設置托嬰中心，讓年輕家庭得以同時解決居住與育兒兩大難題。

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▲彰化首座青年住宅內部開箱。（圖／縣府提供）

室內格局首次公開 小坪數設計獲好評

今日典禮中，青年住宅內部格局首度亮相。1房型採開放式空間配置，客廳、餐廳及廚房相連，並配備獨立衛浴與陽台；2房型則增加一間臥室，更適合小家庭居住。現場參觀民眾認為，整體採光明亮、通風良好，收納機能完善，雖然部分房型採「開門見灶」的小宅常見設計，但空間運用得宜，足以滿足青年成家基本需求。

房價親民減輕購屋負擔 申購反應熱烈

王惠美指出，因應高房價與物價壓力，員林青宅以相對親民價格出售，1房型售價369萬元起，2房型798萬元起，協助青年邁出購屋第一步。短短一個月內即收到1,064件申請，995人符合資格，顯示青年對平價優質住宅的高度需求。縣府也同步於伸港、溪湖及和美規劃其他青宅，逐步建構完善的青年居住支持體系，後續將採公開抽籤方式決定居住資格，確保制度公平透明。

▲彰化首座青年住宅內部開箱。（圖／縣府提供）