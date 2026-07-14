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台中「平替版豪宅」交屋1年轉手　屋主喜收千萬

▲▼ 理仁柏舍,公設,獨立,聯聚建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯聚建設旗下理仁建設「理仁柏舍」，二手市場轉手2戶大賺上千萬元，單價登頂8字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

疫情後台中房市快速洗牌，不少新建商前後推案入市、站穩腳步、今年空頭市場當道，但這些豪宅「平替版」，反而繳出亮眼獲利。包含聯聚建設旗下理仁建設新案「理仁柏舍」，二手市場轉手2戶大賺上千萬元，單價登頂8字頭。

觀察近5年踏入市場新推案的建商，從豪宅品牌延伸、國際建築合作，到跨產業跨足開發，各自走出不同品牌路線，如夾帶豪宅一哥聯聚建設光環的理仁建設、實力雄厚的永尚建設、熊貓建設的熊圖建設，另外，還有演而優則導的泰御建設，以及以建築專業背景起家的誠邑築建設，被市場視為台中新世代建商的新「五虎將」。

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其中，理仁建設是聯聚建設跨出七期的子品牌，都選擇在精華地段推出中坪數新案，堪稱聯聚「平替版」；旗下新成屋「理仁柏舍」二手市場表現更創今年紀錄，實登揭露，兩戶分別地上14樓57.87坪、21樓64.44坪，屋主交屋後1年馬上賣掉，獲利大賺上千萬元。

據悉，聯聚江家為台中豪宅代表品牌，建案多為大坪數、上億元豪宅，對中產階級「只可遠觀」，而理仁建設，擁有聯聚團隊血統基因，改切入中坪數、總價2000-3000萬元換屋區間，新案只要一推出皆引起市場討論，更被稱作聯聚「平替版」。

▲▼ 嶼76 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北區特色地標「嶼76」，總戶數76戶、已有10戶成交紀錄，實價揭露平均7字頭刷新當地史上最高單價。（圖／記者陳筱惠攝）

另一家預售價引起討論的誠邑築建設，選擇走截然不同的品牌策略，由工務體系出身的建築人沈瑞興主導，主攻蛋黃區危老重建、都市再造、國際地標案作為核心，更斥巨資邀請荷蘭MVRDV建築事務所、推出北區特色地標「嶼76」，總戶數76戶、已有約10戶成交紀錄，實價揭露平均7字頭、最高達8字頭，直接刷新當地史上最高單價。

誠邑築建設董事長沈瑞興也預告：「經典作品需要時間積累，正在籌備下一案柳川案，近千坪基地開發，攜手MVRDV第2座城市作品，讓舊有的歷史建築再次呼吸。」

同樣預售價不遑多讓的泰御建設，水湳案「泰御Sky Island」，由WAA 建築事務所以「城市空島」為概念打造的，復刻曼哈頓建築意象，總共154戶成交57，單價達8~9字頭，堪稱水湳房市亮點。

▲▼ 機捷特區的，永尚謙玥 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲機捷特區「永尚謙玥」1646坪基地，規劃25-37坪、2-3房產品。（圖／記者陳筱惠攝）

創立於2020年的永尚建設，由具備台大理工背景的洪絾嵃領軍，團隊集結了海悅代銷、雲豹能源創辦人及成中恆營造等跨界組合。永尚建設也在機捷特區推出「永尚謙玥」，1646坪基地，規劃25-37坪、2-3房產品。其中，一樓全空間作為飯店式公設場域，並創新採用智能機器人配送服務，銷售近百戶，平均成交單價落在機捷特區高標，每坪來到54萬元。

《住展雜誌》發言人陳炳辰分析：「房地產屬於高資本、高門檻產業、吃重人脈資源，新品牌能快速站穩市場，多半具備家族企業、營造資源或相關產業背景。」

另一方面，也可觀察到近年台中建築逐步走向國際，新世代建商在品牌塑造上，不再只強調地段與產品規格，而是透過國際建築合作、開創新話題，建立與傳統建商不同的市場辨識度，成為近年台中房市最鮮明的趨勢。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲在疫情後突起、被市場視為台中新世代建商的新「五虎將」。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

關鍵字：台中房市新世代建商豪宅平替聯聚建設國際建築誠邑築

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