天母沒落了？　 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

▲天母商圈因NET、家樂福等店家陸續撤出，再度掀起「天母沒落說」討論。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

天母商圈因NET、家樂福等店家陸續撤出，再度掀起「天母沒落說」討論。最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產心樂活團隊總經理江宛青、經理廖芷瑩分享第一線觀察，「天母並非真正衰敗，而是從商業區轉為高品質住宅聚落。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析天母房市現況。

江宛青分析，天母街邊店衰退有3大原因，首先是30多年前產業外移，消費人口減少。第二是捷運通車後，原本仰賴天母百貨商圈的北投、淡水客群被分散。第三則是SOGO、大葉高島屋、新光三越等百貨成立後，把大量品牌吸進百貨體系，街邊店被迫重新定位。

江宛青指出：「過去天母街邊店最風光時，店租一坪曾高達1萬到1.5萬元，如今大多落在1500至3000元，捷運周邊主幹道則約3000至5000元，落差相當大。」

不過，江宛青認為，天母並非真正「衰敗」，而是從商業區轉為高品質住宅聚落，「現在街邊店比較像是服務天母居民生活需求，包括牙醫診所、補習班、餐酒館等型態逐漸補上空缺。」

▲江宛青認為，天母並非真正「衰敗」，而是從商業區轉為高品質住宅聚落。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

廖芷瑩指出：「疫情過後整體消費模式改變，影響全台店面市場，但天母因話題性高，變化容易被放大。實際觀察近1年店面空置期反而縮短，過去動輒3到6個月，如今多數店面3個月內就能找到租客，連大坪數、高租金產品都有需求。」

至於外界熱議的「天母房東寧願空租也不降價」，江宛青說：「當地確實有不少早年持有店面的地主家族，由於沒有貸款壓力，更在意租客品質，而非租金高低，很多房東第一句都會問，這個房客是做什麼的。」

▲天母最受矚目的空店之一，就是熄燈多年的天母麥當勞舊址。（圖／ET資料照）

天母最受矚目的空店之一，就是熄燈多年的天母麥當勞舊址。廖芷瑩表示：「該店房東過去與麥當勞合作33年，因此希望下一組租客同樣具備品牌、穩定與長租特性，並非真的租不掉，而是審核條件相當嚴格。」

談到天母最大弱點，兩人皆認為「沒有捷運」確實是限制。現在購屋族高度依賴大眾運輸，但會選擇天母的人，往往更重視生活品質、醫療、綠地與學區。

目前天母中古屋行情約每坪60萬至80萬元，部分知名社區、小坪數產品已站上百萬元。廖芷瑩表示：「天母房價不像其他重劃區暴漲暴跌，反而屬於穩定抗跌型市場，適合重視長期自住、生活品質的人。」