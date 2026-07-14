女裝撤出「鬍鬚張起家厝」　傳古董業月租28萬秒接手

▲連鎖女裝撤出「鬍鬚張起家厝」，下一手每月28萬秒接手 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

寧夏夜市2合併透店過去為鬍鬚張「起家厝」，3年前撤出換點後，後由小時候彈珠堂、女裝品牌SHE SHOP接手。然而，SHE SHOP在先前歇業，店面釋出後馬上以每月28萬元租給下一手，據傳為零售業入主，租期6年，租金總價約2千萬元。

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寧夏路2棟透天店面，1979年時由鬍鬚張租下，也被封為鬍鬚張「起家厝」，但在2023年鬍鬚張卻撤出該點位，轉開到同一條路上其他店面，據當地攤販表示，主因是租金總價太高才搬的。

當時，原本的2棟透天分開出租，一間租給小時候彈珠堂，現在還在營業中。另一間租給女裝品牌SHE SHOP，但僅開業約短短2年的時間就歇業。

然而，就在女裝品牌SHE SHOP前腳剛撤，該透店就秒出租。據近期實登資料，該透店面積93坪，以每月28.1萬元出租，租期6年，換算租金總價約2000萬元。

▲寧夏路2棟透天店面，過去為鬍鬚張「起家厝」，但2023年鬍鬚張卻撤出該點位，搬到隔壁。（圖／翻攝自Google Maps）

記者實地走訪，該透店目前已在施工，據周圍攤販說法，新租客是賣古董的。

住商不動產中山南京加盟店長林榮昭表示：「寧夏夜市人潮眾多，觀光客多，但以美食消費為主力，逛街買衣服的客群較少，可能因此SHE SHOP撤出。」

林榮昭觀察：「寧夏夜市沒有空店面，精華點位釋出就是秒殺，若接手的業種是古董零售，其實頗為適合，由於該區觀光客多，且高毛利的行業也較有實力支撐租金。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該透店位於民生東路口的第三間店面，曝光效果佳，位置相當不錯，每月28萬元租金符合行情，事實上前一手女裝品牌在2023年就是承租此價碼，顯示租金行情無明顯變化。」





▲寧夏夜市店面租賃分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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