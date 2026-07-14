楠梓漢再出手！房價又見5字頭　創「金龍海嘯」後新高

▲預售案「遠雄一靚」今年5月單價站上50.64萬元，創第七波信用管制後楠梓房價新高。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄楠梓受台積電設廠帶動，房價一飛沖天，不過2024年9月第七波信用管制上路後，房市買氣急凍。又有「楠梓漢」再出手，根據實價登錄，預售案「遠雄一靚」今年5月單價站上50.64萬元，不僅刷新社區新高，也創第七波信用管制後楠梓房價新高。

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

[廣告]請繼續往下閱讀...

楠梓最受矚目的購屋區段之一就是高大特區。台積電宣布進駐高雄後，科技產業題材帶動區域房價快速墊高，2024年信用管制前，「高大之森」曾出現每坪53.41萬元成交價，一度寫下楠梓房價天花板，不過該筆交易後續解約。

根據實價登錄，目前楠梓住宅最高單價紀錄，為「高大之森」2024年8月成交的頂樓戶，總價1351萬元，扣除車位後單價51.86萬元。

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析，第七波信用管制上路後，置產買盤快速消風，連自住客也轉為觀望，過去受台積電題材帶動、房價漲幅較快的區域，政策衝擊更明顯。





▲楠梓高大特區受台積電設廠題材帶動，房價快速墊高，近期再見5字頭交易。（圖／翻攝自實價登錄網站）

根據實價登錄，5月再度出現楠梓漢以單價50.64萬元入手「遠雄一靚」次頂樓戶，不但再度衝上5字頭，也創2024年9月央行第七波信用管制後，楠梓最高單價。該案目前已揭露78筆成交，單價落在38.4~50.6萬元，均價43萬元。

蔡博丞指出，信用管制後楠梓房市已從過去題材帶動的熱絡行情，回歸自住市場，買方出手更謹慎，高價成交也更集中在品牌、樓層及產品條件較突出的個案。此次5字頭成交雖創政策後新高，仍屬個案表現。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，台積電設廠及科技產業聚落仍是楠梓房市的長期支撐，但在信用管制下，房貸條件及自備款門檻仍直接影響買方決策。近期看屋人潮雖較市場最冷時回升，買方決策期仍明顯拉長。

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚