颱風唯一有開的百貨領軍　文心崇德商圈再添4大商場

▲軌道經濟逐步發酵，目前僅一條的台中捷運，運量逐步上升。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

軌道經濟逐步發酵，目前僅一條的台中捷運，運量逐步上升，前三名站點為第一名交通樞紐的烏日高鐵台中站，第二名的是政治經濟核心的市政府站，第三名則是商圈蓬勃的文心崇德站。

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

[廣告]請繼續往下閱讀...

軌道經濟已從交通運輸滲透生活各層面，根據台中市統計資訊網資料，今年上半年臺中捷運綠線各站旅運量，分別由高鐵臺中站、市政府站、文心崇德站、大慶站、文心中清站包辦前五名，其中北台中第一站的文心崇德挟既有商圈與未來雙捷交匯優勢，5座新商場接力登場，更有逾10家開發商購地、推案。

其中文心崇德站位居台中兩大龍頭商圈「北崇德、南公益」之一，同時近年因民眾對捷運依存度提升，商圈發展也出現彼消此長態勢。以捷運文心崇德站為中心點延伸的十字軸線，商家密集且持續擴張，包括金色三麥、TGI FRIDAY’s、北澤壽喜燒、成真咖啡等大型連鎖餐飲近年間都選擇插旗崇德商圈周邊展店。

據市調資料顯示，崇德路段自文心路到環中路約3公里範圍內，除了已開幕的漢神洲際購物廣場，未來還有中捷綠線文心崇德站聯開案、太子置地廣場崇德館、廣兼停23 BOT案、市30 BOT案等4座商場正在興建或規劃、招商中，區域商業動能十足，更是涵蓋全客層、全年齡的蓬勃生活圈。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「文心崇德站未來將與規劃中的捷運紅線交會，串聯漢神洲際、崇德、七期、一中商圈及機捷特區等中部熱門商圈，交通樞紐地位讓文心崇德周邊成為各大建商競逐卡位的開發熱區。」

▲北屯近年人口、交通與重大建設同步到位，自北台中第一座百貨開幕，文心崇德從住宅聚落逐步轉型為消費核心。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，國泰建設於2年前以總價約10.5億元購入北平路知名手打麵店，基地面積約567坪，換算土地單價每坪184.5萬元，當時一舉創下台中四期地王紀錄。該地點與捷運文心崇德站距離約250公尺，包括學校、超市、公園、銀行、健身中心等日常生活設施都在散步可達距離內。

據了解，國泰「文心崇德新案」基地面積約567坪，將規劃地下5層、地上25層樓超高大樓，社區共138戶住家與8戶店面，其中住家產品坪為37～46坪，鎖定換屋族。

另外，位在文心路以北、14期重劃區的「雙橡園2658」，沿襲雙橡園開發一貫的大基地、SRC鋼骨結構的開發特色，2658坪基地規劃地下3層、地上31層的超高大樓，總戶數224戶。住家產品細節尚未正式定案，市場人士則是透露坪數約落在40至45坪左右；合併戶80~90坪，每坪單價推估在85萬元上下。

「商場就是區域發展的催化劑。」21世紀不動產資深經理沈政興表示：「北屯近年人口、交通與重大建設同步到位，自北台中第一座百貨開幕，文心崇德從住宅聚落逐步轉型為消費核心，過去買房看學區、交通，未來大型商業機能也將成為影響房價的重要籌碼。」

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚