2.1億買下名貴大飯店　高雄建商跨界搶攻「銀髮金礦」

▲高雄老字號「名貴大飯店」熄燈後，今年以2.1億元易主，上揚建設將改造成「里山和樂齡莊園」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「我們是用自己住的心態，去經營這個事業。」上揚建設董事長洪光佐一句話，道出跨足樂齡市場的原因。上揚建設2月以里山永昌公司名義，砸下2.1億元買下高雄老字號「名貴大飯店」，將打造「里山和樂齡莊園」，最快明年第1季營運，單人套房月租金初估4.5萬元。

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「名貴大飯店」位於苓雅區三多一路，為地上12樓大樓，屋齡31年，地坪131.59坪、建坪約1506坪。飯店熄燈後，2023年曾以2.9億元委託出售，換算土地每坪約220萬元。根據實登顯示，今年該飯店舊址建物加上土地，合計2.1億元成交，買方則為上揚建設以里山永昌公司名義入手。

洪光佐笑說，買下「名貴大飯店」其實是「無心插柳」，台灣進入超高齡社會，加上少子化、子女外地工作，傳統家庭型態逐漸改變，但真正讓他看到需求的重點是「缺少人的相伴，飯吃起來也沒味道。」

▲「里山和樂齡莊園」位於高雄三多一路，地處市中心成熟生活圈，周邊具公園、運動及醫療資源。（圖／記者張雅雲攝）

因此決定從蓋房子的建商首度跨進樂齡產業，用自己也會住的心態，將舊址打造為「里山和樂齡莊園」，規劃89間房，1樓為交誼廳，2樓設置餐廳及廚房，頂樓規劃教室，另有KTV及休閒空間，有近4成面積作為公共設施，並提供每日健康管理，與大型醫院合作建立醫療連結。

洪光佐說：「收費尚未正式定案，初步規劃單人套房，每月約4.5萬元，包含三餐、課程及健康管理；若夫妻、姐妹或好友2人入住雙人套房，每人每月費用初估3萬多元。」最快明年第1季營運。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，該館位於三多一路，屬於市中心成熟生活圈，與傳統養生村多設於市郊不同，周邊已有公園、機能及醫療資源，對樂齡族而言，最大優勢是不用離開原有生活圈，子女探視也方便。

不過，謝哲耀表示，樂齡宅真正的門檻不只租金、硬體，而是後續餐飲、醫療連結及日常管理能否長期維持，以套房每月4.5萬元來看，市場接受度仍要觀察實際服務內容，「銀髮市場確實在成長，但最後比的仍是營運能力。」

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