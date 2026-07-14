高雄停車場驚見「2億身價」　建商低調卡位武廟291坪地

記者張雅雲／高雄報導

市區停車一位難求，高雄「福德建民停車場」近期成交1.99億元，實地走訪，停車場目前已歇業，據查，買方為開遠建設以蔡姓自然人名義成交，旁邊另有2筆、156.4坪土地完成移轉，實登尚未揭露，整合後面積達291坪。信義房屋專家分析，該區地價約140~150萬元。

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚





▲高雄「福德建民停車場」近期成交1.99億元，實地走訪，停車場目前已歇業。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據實登顯示，3月苓雅區五塊厝段3筆土地出現轉手交易，該地位於建民路，原為「福德建民停車場」，3筆土地合計134.61坪，總價共1億9922.7萬元，換算地價148萬元，土地使用分區為商5。據查，新買家為開遠建設以蔡姓自然人名義入手。

▲「福德建民停車場」位於武廟商圈，旁邊就是捷運橘線五塊厝站，生活機能便利。（圖／記者張雅雲攝）

記者實地走訪，該地原為「福德建民停車場」，位於武廟商圈，旁邊就是捷運橘線五塊厝站，目前停車場已停止營業，入口處拉起黃線，不過比對地籍資料發現，開遠建設此次購地，不只實登已揭露的134.61坪。緊鄰的2筆土地也一併入手，面積合計156.4坪，所有權人已完成產權移轉，但實登尚未揭露。

若將5筆土地合併計算，整合後面積共291坪，記者致電開遠建設，該公司證實購地，透露基地預計規劃首購型大樓，不過開案時間尚未確定。

▲開遠建設購地小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋文化店專案經理郭韋倫表示，武廟商圈是高雄發展較早的成熟生活圈之一，以武廟市場及周邊傳統商家為核心，區內餐飲、採買、醫療及日常機能密集，加上鄰近捷運橘線五塊厝站、中正交流道，聯外交通相當便利。由於生活機能已成形，也累積大批長期居住的在地客群。

郭韋倫分析，該區地價約140~150萬元，住宅以大樓為主，也有部分老華廈及透天。由於區域發展早，住宅屋齡新舊落差明顯，相對較新住宅屋齡約10年上下，成交單價約30~40萬元；30年以上中古大樓則多落在2字頭，約每坪20~25萬元。外界預估若之後推案，開價至少也要站上4字頭。

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

信義房屋更多相關新聞