三重指標案「均價」站百萬　實登曝百萬俱樂部再＋1

記者項瀚／台北報導

前年底三重指標案「潤泰CITY PARK」開賣，單價破百萬消息引發關注。如今該案銷售進尾聲，不只部分戶別破百萬，每坪均價也站上百萬大關。此外，近期三重也另一預售案「東煒玉川」也出現單價101.5萬元交易，成為三重第二個「百萬俱樂部」的成員。

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▲三重指標案「潤泰CITY PARK」 每坪均價站上百萬大關 。（圖／記者項瀚攝）

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2024年Q4三重指標案「潤泰CITY PARK」開賣，單價百萬的天外飛仙價震驚全台，至今該案銷售進入尾聲，成交價區間為每坪92.2萬～114.6萬元，累計成交1百多戶的平均單價達到102萬元，成交均價站穩百萬，登上貨真價實的「真．百萬俱樂部」，此消息也在網上熱議。

據了解，「潤泰CITY PARK」潤泰可售戶數約176戶，目前已銷售8成。另外，捷運局也分到不少戶別，未來可能拿出來標售。

此外，近期實價登錄揭露，三重又有一宗建案「東煒玉川」頂樓戶成交單價達到101.59萬元，成為三重第二個「百萬俱樂部」的成員。

「東煒玉川」位於朝陽街、光陽街，鄰近捷運三重站，基地面積895坪，規劃2~3房小坪數房型。據《樂居網資料》，該案共計155戶，目前已銷售91戶，每坪成交均價達93.8萬元。

▲三重新建案「百萬俱樂部」資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「三重房市分化現象明顯，致於預售屋價位落差懸殊，並非所有建案都高不可攀，距離捷運三重站僅約5分鐘車程的二重埔頂崁工業區周邊，還找得到均價6字頭的預售屋，只是生活機能條件稍嫌遜色。」

▲距離捷運三重站僅約5分鐘車程的二重埔頂崁工業區周邊，還找得到均價6字頭的預售屋。（圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「三重站商圈，也就是二重疏洪道右岸開發相對飽和，在線新案不算多，靠近捷運站的個案能站上9字頭，但觀察新北大道以北的地區，雖然距離不遠，但每坪均價僅70萬元上下，甚至有個案銷售頗為辛苦。」

陳炳辰表示：「在整體預售市場買氣低迷的情況下，雖然新北第一環市況相對穩健，但仍呈現明顯的個案表現差異，地段佳、具建商品牌的個案，價格還是能維持高檔且順銷。」

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