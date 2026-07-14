房市冷！土地交易衰退逾2成　專家指：資金轉彎降風險

▲房市管制環境沒改變，土地交易冷，上半年交易額達628億元，較去年同期減少21%。（示意圖／ET資料照）
記者項瀚／台北報導
房市管制環境沒改變，土地交易冷，上半年交易額628億元，較去年同期減少21%。然而，開發商對公辦都市更新、捷運聯合開發案熱，上半年招商金額合計達新台幣1223億元，儘管房市尚未全面復甦，開發商仍積極布局這一塊市場。
《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚
受信用管制持續影響，土地市場冷。仲量聯行統計，第二季土地交易金額為195億元，較上季減少55%，年減幅33%。累計2026年上半年土地交易額達628億元，較去年同期減少21%。
仲量聯行董事總經理侯文信表示，央行近期宣布利率「連九凍」，並釋出信用管制將逐步退場訊號，加上新青安 2.0 預計下半年上路，有助改善土地市場環境，「不過目前仍有部分資金停留股市，市場回溫仍需時間。」
即使土地市場交易趨於保守，建商購地需求並未完全停歇。上半年住宅及商業開發用地合計占整體土地交易金額66%，前5大交易案皆為住宅及商業用地，顯示市場仍以建商購地需求為主要交易動能。
▲上半年住宅及商業開發用地合計占整體土地交易金額66%。（示意圖／ET資料照）
另外，儘管房市尚未全面復甦，開發商對公辦都市更新與捷運聯合開發案的布局仍維持積極。
仲量聯行統計，2026年上半年全台都更與聯開案招商金額合計達新台幣1223億元，共計19案，整體招商規模已超越2024年全年水準，隨下半年大型案件陸續釋出，仲量聯行預估全年招商規模有望挑戰3000億元。
展望下半年，全台預計將有35案啟動招商，預估引資規模達1940億元。其中，隨國家住都中心、台北住都中心及新北住都中心持續釋出案件，雙北地區將成為市場焦點，預計公告案件招商規模約1336億元，占下半年整體招商金額近7成。
啟發投顧分析師丁彥鈞表示：「在房市不景氣、建商財務及庫存壓力較大的環境下，購買速度一定會放緩，除了市場環境因素，最主要還是土建融的相關限制，觀察近期一些指標的上市建商，也紛紛增加都更、合建、聯開案的比例，以降低經營風險。」
讀者迴響