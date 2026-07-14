全台破10萬交屋海嘯　驗屋公司曝：缺失最多不是漏水

▲光是2026~2027年交屋量可望突破10~15萬戶，創下近20年新高紀錄。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣自2025年起正式迎來「交屋海嘯」！市場預估，光是2026~2027年交屋量可望突破10~15萬戶，創下近20年新高紀錄。伴隨交屋潮而來的卻是居高不下的糾紛。根據內政部營建統計資料，建築工程瑕疵及售後服務糾紛已連續5年名列年度申訴前5名，顯示驗收品質正快速成為購屋者最關注的焦點。

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面對龐大交屋量，其實也有另一種商機正在興起，在過去，買房交屋往往只靠買方親自「肉眼看一看」、敲敲磁磚即完成，然而，隨著科技進步與消費意識抬頭，這項10年前仍屬小眾的服務，如今有望成為房市另一塊大餅。

▲隨著科技進步與消費意識抬頭，驗屋這項10年前仍屬小眾的服務，如今有望成為房市另一塊大餅。（圖／記者陳筱惠攝）

專業驗屋公司驗巢科技執行長施博寓透露：「目前驗屋行情落在室內20~30坪物件1.2萬元，隨著坪數大小有所變動。」不過過去的做法是驗完屋，幾百項、幾千項的缺失，集中出一本報告書，不過也不少消費者反應，閱讀困難、項目繁雜。

因此，也有新創團隊改變驗屋後續報告紙本痛點，發起AI革命。大人物大創新數位驗屋平台CEO王耀淞表示：「平台針對協作機制、數位化管理與大數據分析三大核心，串接建商、驗屋公司與消費者，讓瑕疵修繕全程留下數位軌跡，協助建商從源頭優化品質。」

▲大人物大創新數位驗屋平台CEO王耀淞（中）根據大數據統計出新屋檢驗出缺失最多的項目依序為油漆、磁磚、鋁門窗。（圖／記者陳筱惠攝）

目前該平台服務逾1.5萬戶、擁有70萬筆缺失資料庫，從大數據發現，新屋檢驗出缺失最多的項目其實「不是漏水」，而是以油漆、磁磚、鋁門窗最為常見。數位驗屋平台「智驗宅」指出，傳統人工目視驗屋平均存在高達20%至30%的瑕疵漏檢率，若缺乏系統化工具，極易演變為售後爭議。

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