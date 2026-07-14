公婆買房又付水電費！「媳一臉不歡迎」網曝最大關鍵：不是房子

▲公婆回自己買的房子住，是否該先通知媳婦，引發兩派討論。（示意圖／記者許凱彰攝）



記者劉維榛／綜合報導

一名女網友透露，爸媽買的新房目前由大嫂與孫子居住，哥哥則在外地工作。不過爸媽偶爾想回去住時，大嫂卻認為應先通知，讓她好奇「公婆回自己買的房子，真的要先告知媳婦嗎？」網友看法兩極，有人認為房子是公婆的，不必特別報備；也有人直言，無論房子屬於誰，只要有人長期居住，提前通知是基本尊重。

一名網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，房子是由爸媽購買，現在則讓大嫂與就讀幼兒園的孫子居住，哥哥因工作關係長期在外地，而房子的水電、瓦斯等費用也都是爸媽負擔。不過，爸媽偶爾想到新房住幾天時，大嫂卻覺得每次都沒有事先告知，似乎不太歡迎公婆突然前來。

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原PO直言，爸媽並沒有要求大嫂煮飯或準備餐點，只是單純想知道，如果公婆另外買了一間原本打算當作度假使用的房子，後來提供媳婦和孫子居住，而公婆本身住在不同縣市，偶爾回去住幾天，到底需不需要提前通知媳婦？她強調，「請不要酸，只想知道需不需要提前告知，想詢問大家意見。」

網一句話點破關鍵！「父母進孩子房間都要敲門」尊重彼此



貼文曝光後，有人認為，「站在公婆的角度，那是他們的房，不需要多此一舉；站在住在裡面的人來說，隱私很重要、需要被尊重，所以各有各的立場，沒有對錯」、「角度不同，好好善用智慧告訴公婆，要來時通知一下，畢竟房子是他們買的」、「公婆會認為不需要，你們是房客般住在他們的房子裡，若真的無法接受，就請先生溝通或搬出去。」

也有人直言，關鍵不是誰買的，而是對彼此的尊重，「父母進孩子房間都要敲門的概念」、「不管水電費是誰在繳，只要不是一直住在裡面的人，要去之前就是應該先告知，這是基本尊重」。