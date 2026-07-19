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百家工地9成零交易！　建築業盼「綠色金融3.0」放寬獎勵救市

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲面對政府推動的減碳大勢，營建業者呼籲政府給予實質且「有感」的配套誘因。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

為響應國家2050淨零轉型目標，台中市建築經營協會特別邀請內政部建築研究所所長王榮進，剖析近零碳建築與ESG綠色金融新趨勢。面對政府推動的減碳大勢，營建業直言：「現行政策對營建業的金融限制堪稱『史上最苛刻』，呼籲政府給予實質且有感的配套誘因。」

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王榮進在會中強調：「政府目前正全力推動建築能效標示與低蘊含碳建築（LEBR）制度，未來綠建築必須緊密對接ESG綠色金融工具，透過體現環境永續價值，來提升不動產的實質資產價值與市場競爭力。」

不過，這項綠色願景在營建業實務運作中卻面臨極大壓力。有業者直言：「相較於其他產業享有豐厚的產創條例或台商回流補助，營建業正面臨極度嚴厲的金融信用管制，建貸成數被限制在3~4成，資金流被掐得極緊，市場甚至出現『百家工地、9成零交易』的低迷景象。」

在如此苛刻的經營環境下，政府雖倡導「綠色金融3.0」，但給予綠色建案的實質融資優惠，卻非常「陽春」。對此，王榮進指出：「未來綠建築與建築能效，必須緊密結合綠色金融工具，若公部門對於『獎勵』放寬，當然樂見其成。」

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示：「淨零碳排是當前營建產業轉型升級的關鍵分水嶺，但如何將建築節能指標對接ESG綠色金融工具，攸關開發商未來的資金取得與資產長期競爭力。」

▲▼ 建築經營協會,綠建築,淨零碳排,ESG金融,營建業,台中建商 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲內政部建築研究所所長王榮進（左三）表示綠建築必須緊密對接ESG綠色金融工具，透過體現環境永續價值，來提升不動產市場競爭力。（圖／記者陳筱惠攝）

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關鍵字：綠建築淨零碳排ESG金融營建業台中建商

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