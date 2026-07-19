砲校搬關廟1500官兵進駐　在地：這類店面租金恐漲

▲原陸軍飛彈砲兵學校，去年底遷建至關廟湯山營區，至今已逾半年，第三條聯外道路日前通車。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

砲校從台南永康搬到關廟半年，近1500名官兵也為地方帶進一批穩定外來人口。湯山營區第3條聯外道路通車。專家直言，通車對關廟房價拉抬有限，商圈反而可望先受惠，歸仁、仁德也有機會跟著吃到人口紅利。

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原陸軍飛彈砲兵學校去年12月31日，由永康遷建至關廟湯山營區，至今已逾半年。配合營區遷建，台南市府代辦第三條聯外道路及場區連絡道A段擴、整建工程正式通車。

台南市工務局指出，繼2019年完成營區南側20公尺及東南側10公聯外道路後，此次完工的第三條聯外道路，是連接校區北側與台19甲線的重要聯絡道路。

配合道路通車，市府也新增公車紅15線，串聯湯山營區、五甲國小、五甲公園及周邊新建社區等地，並可於關廟轉運站轉乘前往台南市區、高鐵台南站。

住商不動產台南歸仁加盟店店東丁柏誠指出，目前湯山營區的官兵，確實為關廟帶進一批穩定的外來人口，但短期對當地房價的影響「應該不會太大」。

丁柏誠表示，「此次道路通車的影響，預估將先反映在商業活動。隨著官兵對外交通更方便，外出用餐、採買及日常消費增加，關廟在地商圈最直接受惠，消費效益也可能外溢至鄰近歸仁、仁德。」

他指出，歸仁、仁德目前大型商業機能較集中在高鐵台南站、以及仁德交流道周邊，相較之下，關廟人口規模相對較小，店面租金行情也較低，商圈主力為25坪透天店面，月租約3.5萬~4萬元，未來人口紅利有機會帶動租金上漲1~2成。

▲台南市長黃偉哲與中央、軍方及地方代表共同進行通車啟用儀式，見證砲校遷建重要交通建設成果。（圖／台南市政府提供）

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