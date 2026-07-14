【廣編】晶片轉磚塊　具品牌力、區域建設與產品規格的「指標個案」成置產焦點

▲亞昕上櫃建商（5213）近年持續布局大台中，看好大里製造業基礎、產業聚落與在地住宅需求。

圖、文／亞昕國際開發提供

近期台股維持高檔震盪，部分中高資產族群在股市獲利了結後，開始思考資產配置再平衡。市場觀察指出，資金並非單純撤出股市，而是將部分股利與資本利得轉向不動產，作為長線持有與防禦型配置的一環。

相較過去短線追價的購屋模式，近期置產買方更重視品牌背景、地段基本面、產品規格與區域未來性。具剛性需求、成熟生活機能與建設題材的區域，較容易成為資金觀察重點。

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台中南向生活圈，受交通建設、重劃區發展與水岸環境改善帶動，大里康橋周邊逐漸形成市場討論度。大里二期重劃區生活機能完整，結合康橋水岸綠帶、商業機能、公園綠地與交通路網，呈現兼具居住品質與區域成長性的條件。

亞昕上櫃建商（5213）近年持續布局大台中，看好大里製造業基礎、產業聚落與在地住宅需求，以「大仁段新案」切入市場，該基地土地取得單價約每坪194.6萬元，創下區域土地交易新高。亞昕累積33年日系精工經驗，跨足住宅、飯店、商場等多元事業，近年也將國際旅居美學與建築標準導入住宅規劃。

業界認為，在股市與房市同步受到關注的階段，資產配置不再只是單一市場選擇，而是回到風險分散、長期持有與區域條件判斷。具備品牌、地段與產品力的區域指標個案，預期仍將是中高資產族群觀察房市的重要方向。