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大武崙磁吸基隆在地客　房仲：1千萬內「買3房電梯」

▲▼ 大武崙 。（圖／東森房屋提供）

▲基隆安樂區大武崙吸引許多在地及雙北客購入。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

央行第七波選擇性信用管制實施近2年，全台房市買氣雖明顯降溫，不過基隆安樂區大武崙卻展現相當強的抗跌力道。在地房仲表示，在成熟生活機能、新案價格支撐、屋主惜售等因素帶動下，區域房價維持穩定，吸引在地及雙北客，且房價CP值高，中古3房電梯總價千萬元內買得到。

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東森房屋基隆大武崙加盟店長林韋成表示，大武崙近期市場呈現「量縮價穩」格局，不僅房價沒有出現修正，部分條件較佳的物件甚至仍以高於市場行情成交，在成熟生活機能、新案價格支撐及屋主惜售等因素帶動下，區域房價持續維持穩定。

林韋成指出，近1年成交主力以首購族及換屋族為主，其中不少成交案件因條件較佳，成交價格甚至高於市場行情，整體均價並未因市場降溫而下滑。

林韋成表示，大武崙雖非基隆市中心，但早已發展成生活圈完整的成熟商圈，交通、採買等生活機能皆相當完善，因此自住需求始終穩定，也成為房價的重要支撐。

此外，區域內新建案持續推出，也是支撐中古屋行情的重要因素。林韋成表示，目前武崙街一帶仍有新案推出，成交單價落在30萬元至40多萬元出頭，帶動整體區域房價穩定向上。

▲▼ 大武崙 。（圖／東森房屋提供）

▲大武崙地區的新建案，大多集中在武崙街一帶。（圖／東森房屋提供）

至於中古屋，待售釋出量不多。林韋成指出，大武崙公寓產品依樓層不同，單價有所差異，其中3樓以下低樓層產品每坪約18萬元，3樓以上則約14至15萬元。另外，屋齡近30年的華廈、大樓產品，每坪成交行情約20萬至23萬元，主流產品以3房為主，未附車位總價約800萬至900萬元，若附車位則約1000萬元上下，對首購與換屋族而言仍具相當吸引力。

買盤方面，林韋成表示：「目前約75%成交客源仍來自在地基隆居民，其餘約25%來自外縣市，由於大武崙鄰近國道交流道、台62快速道路，同時擁有客運路線直達台北，通勤便利，加上成熟商圈與完善生活機能，吸引不少在台北工作的民眾選擇在此購屋置產。」

至於後市發展，林韋成認為，未來仍可觀察區域預售案陸續交屋後的市場變化，市場有機會迎來新一波交易動能，整體來說在自住需求穩定、供給有限及交通優勢支撐下，大武崙房市仍具備穩健發展潛力。

▲▼ 大武崙 。（圖／東森房屋提供）

▲林韋成認為，大武崙房市仍具備穩健發展潛力。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：東森房屋基隆大武崙房價雙北買房

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