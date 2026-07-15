西屯房價陷入撞牆期　南屯猛追單坪「只差5萬」

▲西屯區雖以73.85萬元仍維持最高均價寶座，但成長動能已出現明顯放緩趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

西屯區作為台中豪宅與房價的領頭羊，但過去3年，單元二、單元三及十三期吸引眾多品牌建商挹注資源，南屯預售屋單價飆升46.1%，漲幅居三屯區之冠，西屯區則漲勢趨緩，近3年漲幅8.65%。

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觀察近三年的房價走勢，西屯區雖以73.85萬元仍維持最高均價寶座，但成長動能已出現明顯放緩趨勢。內政部實價登錄數據顯示，西屯區預售屋平均單價自2023年的67.97萬元升至2025年的73.85萬元，3年累計漲幅為8.65%。

若細看2024年至2025年的變化，西屯僅從73.33萬元微漲0.52萬元，單年漲幅0.709%，不到1%，漲幅進入盤整期。

南屯區除了地緣交通利多外，隨著單元二、單元三、十三期等重劃區開發，房價表現堪稱噴發式成長，單價從2023年的48.56萬元一路飆升至2025年的70.93萬元，3年漲幅高達46.1%。目前南屯與西屯的均價落差已縮小至5萬元以內。

不過21世紀不動產資深經理沈政興表示：「數據呈現的是中古市場的較勁，而非整體市場的反應，西屯區因七期、水湳等高價區房價基期已高，近年成交單價已來到相對高檔，在市場買氣趨緩下，目前南屯與西屯的價差已縮小至5萬元內，這並不代表西屯失去房價領先地位，而是兩區產品定位不同，西屯以七期豪宅、水湳高端產品支撐房價，南屯則因供給量較大、新案密集，帶動整體均價快速上揚。」

▲目前南屯與西屯的均價落差已縮小至5萬元以內。（圖／記者陳筱惠攝）

目前，南屯區包含單元二指標案「雙橡園1518」在2025年實登共109筆，均價87.38萬元，並以93.33萬元攻頂南屯最高單價，「精銳SKY ONE」同期成交僅1筆，卻以5370萬成為年度住宅大樓最高成交總價，五期「亞昕織御」則以平均總面積31.09坪、均價71.02萬元、共93筆成為2025年最熱門建案。

其他指標個案如，十三期「順天MR.L」共成交57筆，均價78.34 萬元，最高單價87.92 萬元，黎明生活圈「豐邑泊金灣」共50筆，均價為66.22 萬元，五期「鉅陞藏賦」也共成交50筆，均單價為65.46 萬元，皆定錨6字頭。

住商不動產七期南屯店協理黃盟翔指出，台中房市雖出現量縮，但南屯區有多個成熟生活圈，如五期、八期、黎明商圈等，新興重劃區也緊鄰在旁，可以滿足追求嶄新街廓又要有生活機能的自住客。同時不少建商以品牌價值創下高價，自然帶動南屯區價格成長。

沈政興認為，未來若信用管制持續、市場交易量仍偏低，自住買盤將更加重視產品力與生活機能，品牌建商聚集、重大建設持續到位的區域，仍有機會維持價格韌性，但房價要再出現前幾年動輒3、4成的漲幅，難度已明顯提高。

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