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熄燈20年！大寮萬客隆拆了　中華民國砸4.12億拼「國7」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲熄燈超過20年的萬客隆大寮店，因國道7號路線經過，舊址土地以協議價購方式移轉1383坪、總價4.12億元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

高雄人的「時代眼淚」正在消失！熄燈超過20年的萬客隆大寮店，因國道7號路線經過，舊址土地以協議價購方式移轉1383坪、總價4.12億元，近期紅色大型建物也陸續拆除。昔日量販地標正式走入歷史，勾起不少五、六年級生回憶。

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萬客隆是台灣早期量販店代表，1989年以自助倉儲式量販店進軍台灣，首店落腳桃園，之後快速展店。1990年代大寮店開幕，消費者購物要憑「萬客隆卡」入場批貨，成為不少五、六年級生的共同回憶。

萬客隆2003年退出台灣市場，大寮店舊址位於工商路，閒置超過20年，紅色大型建物也成為地方熟悉地標。如今隨國7工程推進，建物陸續展開拆除。

根據實價登錄顯示，舊址採協議價購，移轉面積1383.73坪，總價4億1238.25萬元，換算每坪約29.8萬元，使用分區為高速公路用地兼供道路使用，賣家為富棣建設黃姓自然人，買方為中華民國。

大寮中庄里里長曾承豐表示，萬客隆舊址位於大寮工商路，因興建國道7號工程，部分土地納入工程範圍，目前建物正陸續拆除。國7通車後對大寮「有好處也有壞處」，長期來看，附近興建中的鳳寮交流道可望改善大寮對外交通，未來銜接國10後，聯外交通將更加便利，也有機會帶動地方經濟發展。

▲▼高雄,大寮,和發產業園區,集合式住宅,電梯公寓,透天別墅,蔡紹豪,台灣房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲大寮中庄里里長曾承豐表示，中庄里內道路狹小、缺乏替代道路，未來國7持續施工，容易造成交通黑暗期。（圖／ETtoday資料照）

不過在國7完工前，地方得先面對施工期間的交通衝擊。曾承豐指出，中庄里人口約1.3萬人，鳳屏一路、建國路、中山東路及工商路原本就是主要交通動線，未來再加上興建鳳寮交流道的車潮，形成5方車流匯聚，加上里內道路狹小、缺乏替代道路，未來國7持續施工，工程車輛再加入既有車潮，他直言，「黑暗期一定會阻塞。」

國7交通建設推進，大寮房市也受到關注。根據實價登錄統計，今年大寮預售案均價28.4萬元，最高成交單價30.3萬元，最低則為23.98萬元。預售房價仍以2字頭為主，但已有個案站上3字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示分析，大寮房價基期仍低於高雄主要市區及熱門重劃區，購屋主力以在地自住及周邊就業人口為主。國7及鳳寮交流道屬長期交通利多，未來有助改善大寮往北高雄的交通條件，但短期房價仍須回歸市場買氣、個案位置及產品規劃。

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關鍵字：萬客隆大寮國道7號高雄房市協議價購

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