全台最富村出列！新竹寶山霸榜　馬祖、阿里山也入列

▲隨著竹科客群持續外溢，也造就出富豪居住版圖大洗牌。（圖／記者謝盛帆攝）

記者項瀚／台北報導

新竹寶山鄉受惠於竹科園區紅利，吸引科技人才移居，使該鄉也成為名副其實的「全台最富鄉」，其中三峰村綜合所得稅平均數高達299萬元。另外，馬祖、阿里山也進「最富村」排行榜。

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財政部近期公布2024年《綜合所得稅申報核定統計專冊》，住商機構據資料，彙整綜合所得稅平均數，羅列出全台最富村的前十二名。

統計顯示，全台最富有的三個村皆位處寶山鄉，分別為三峰村、寶山村及大崎村。其中，三峰村綜合所得稅平均數高達299萬元，拿下「全台最富村」稱號無庸置疑。

▲全台2024年最富村TOP12 。（AI協作圖／資料來源：住商，記者項瀚製作，經編輯審核）

住商不動產桃竹苗區協理陸毅棋表示：「寶山鄉具有鄰近園區優勢，產業紅利加持，匯聚科技新貴，加上區域供給不少獨棟透天或美式別墅聚落，磁吸園區主管階級移入，致使該鄉不少村落平均所得皆屬全台數一數二高。」

「藍眼淚」磁吸大戶，馬祖四維村成最富村黑馬。觀察統計，不少外島或偏鄉的村也同時上榜，例如連江縣南竿鄉四維村綜合所得稅平均數竟高達172.4萬元。

該村為南竿島人數最少的行政村之一，且以軍事堡壘、「藍眼淚」景觀知名，其中亦有數間知名民宿兼咖啡館。另外，還有苗栗縣三灣鄉銅鏡村、嘉義縣阿里山鄉中正村及南投縣仁愛鄉榮興村同樣上榜。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「這些村落長住人口較少，甚至不少人口為從事農業，不必報繳所得稅，導致該村繳稅基期較低，若是區域內出現一戶高資產大戶或高所得業者設籍，就能憑藉一己之力，大幅拉抬該村落平均綜合所得，進而產生此類偏鄉所得暴增現象。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「若以里為單位，全台最富里為關新里，平均所得459萬元，同樣受到園區客帶動。至於首都台北市，最富里為士林區永福里所得稅平均數高達354.8萬元，該區屬陽明山範圍。」

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