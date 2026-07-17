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2奈米催生高雄新富聚落　遠雄一靚卡位高大特區起漲點

▲▼遠雄建設,遠雄一靚,高雄,高大特區,台積電,楠梓。（圖／業者提供）

▲高大特區串聯台積電楠梓園區、橋頭科學園區與左營高鐵生活圈，隨產業聚落成形與重大建設到位，區域發展備受市場看好。

圖、文／遠雄建設提供

台積電高雄2奈米先進製程P1廠在去年第四季正式進入量產，P2廠衝刺今年底前量產，P3廠也將陸續裝機試產，今年火力全開的楠梓園區3座廠合計約引進3千多名高含金量科技新貴進駐，帶旺楠梓高雄大學特區置產熱，同時也讓所屬的藍田里，以平均所得逾100萬元，晉身成為高雄「百萬里」成員。遠雄建設在大學二十六街、二十三街推出2,432坪大基地預售案「遠雄一靚」，22~36坪2至3房產品，吸引南飄派駐和返鄉工程師等「外來高薪型」，與在地自營商等兩大高所得族群進場，買氣熱絡，帶動高大特區成為北高繼農十六、美術館後崛起中的新富聚落。

相較中科、竹科、南科來說，高雄楠梓是全台灣「唯一市中心有台積電」的區域，半導體廊帶與生活圈零距離疊合，加上政院最新核定國科會在楠梓園區籌畫的P6廠擴產計畫，可預見未來高所得的科技新貴與置產族需求將持續湧入高大特區。高大特區指標案「遠雄一靚」近期預售成交均價約落在每坪42.58萬元，高樓層戶別實登達47~50萬元，若依照今年地政局第一季在高大特區一筆千坪土地標售吸引3搶1的熱度，最終溢價20%以每坪88.2萬元脫標，換算下來未來推案開價「見6」的地段價值增長紅利可期。

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在農十六、高美館雙雙進入八九成開發完熟階段之際，「遠雄一靚」在高大特區登場，訴求的不僅是AI半導體產業與生活圈緊密結合，也是完整街廓、成熟機能與大尺度綠意的生活品質全面升級。建案基地開車到台積電約10~15分鐘，橋頭科學園區也只要過橋即達，鄰近高科實中、藍田雙語國小，周邊星巴克、UNIQLO、家樂福等生活機能齊備，搭配新台17線串聯左營高鐵、美術館、漢神巨蛋生活圈及未來的富邦BOT商圈，規劃中的捷運紫線高大站（可行性評估中），更強化了與左營高鐵的連結，打造兼具便利與靜謐的居住節奏。

▲▼遠雄建設,遠雄一靚,高雄,高大特區,台積電,楠梓。（圖／業者提供）

▲「遠雄一靚」坐落高大特區核心地段，以2,432坪大基地規劃地標建築，吸引科技新貴與高資產家庭關注。

▲▼遠雄建設,遠雄一靚,高雄,高大特區,台積電,楠梓。（圖／業者提供）

▲獨棟迎賓大廳結合飯店式門廳設計，展現社區質感與歸家儀式感，營造舒適尊榮的居住氛圍。

「遠雄一靚」立足高大宜居核心，周邊環繞高雄大學26萬坪森林書卷氣息與3.5公頃藍田公園，在重劃區開闊的棋盤式街廓優勢下，透過鄰路退縮20米與29%低建蔽率高綠覆設計，加上「高大特區第一座社區泳池」的特色，打造出度假Villa般的隱私與舒適度，藏壽司、全聯、寶雅等連鎖品牌進駐，在消費機能、高效通勤，與萬坪自然的靜謐愜意之間，取得了「出門繁華、歸家林蔭」的完美平衡。

▲▼遠雄建設,遠雄一靚,高雄,高大特區,台積電,楠梓。（圖／業者提供）

▲「遠雄一靚」規劃高大特區少見的Villa風格泳池設施，打造兼具度假感與生活品質的居住體驗。

【遠雄一靚】楠梓高大特區
接待會館：高雄市楠梓區藍田路1001號旁
洽詢專線：（07）365-8188
了解更多：https://www.fgrealty.tw/9bmlqy

關鍵字：遠雄建設遠雄一靚高雄高大特區台積電楠梓

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