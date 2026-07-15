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彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

▲▼ 爛尾樓,法拍屋,彰化建案,建商資金,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據彰化地方法院最新公告，彰化市桃源段一處名為「世外桃源」的整批別墅建案，因建商資金耗盡無力完工而正式宣告爛尾。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中小型建商資金斷鏈危機正加速引爆。根據彰化地方法院最新公告，彰化市桃源段一處名為「世外桃源」的整批別墅建案，因建商資金耗盡無力完工而正式宣告進入法拍程序。實際走訪現場，本來應是給民眾安居的「世外桃源」，竟變成爛尾的世外「逃」源。

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據悉，該案共7戶，目前結構體進行至1～2樓別墅半成品，目前已遭法院查封，並於22日進行第一拍，不過此次僅拍賣建物，未含土地，合併總底價僅新台幣2090萬元。

不過拆算下來，建物每坪單價竟只剩下6.53萬元，經查，該案債務人為「世星建設有限公司」公司成立僅8年，撥打公司與看板上電話，皆為空號。

根據拍賣公告顯示，標的物位於彰化縣彰化市八卦山周邊，現場並無正式門牌，由於建案在施工中途即停擺，尚未取得使用執照，因此在法院公告中均標註為「未辦保存登記建物」。

▲▼ 爛尾樓,法拍屋,彰化建案,建商資金,預售屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲實際走訪現場，本來應是給民眾安居的「世外桃源」，竟變成爛尾的世外「逃」源。（圖／記者陳筱惠攝）

此次拍賣採取合併拍賣形式，總主建物面積為274.14坪，各棟建號依面積與地段不同，個別核定價格座落在290萬至330萬元之間。比對該案在網路上的開價2688~2988萬元來說，1間的金額可以標下7間的建物價格，該案目前查無實價登錄交易資料，不過卻有2024年9月盛大開工的熱鬧照片。

細查之下，該案早已由台中銀行宣告「無剩餘財產可分配」，根據台中商業銀行於3月27日發布的信託公告指出，世星建設有限公司就該處「世外桃源」土地開發案，先前雖曾與該行簽訂預售屋買賣價金信託契約。然而，因該公司後續發生「無法依約定完工或交屋之情事」，信託專戶財產經依約辦理結算後，已「毫無剩餘」可供買方分配。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲專家認為第一拍僅有建物，且未完工，應多是以流標收場。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

另外查詢判決書系統，該公司債務繁多，甚至連50萬元的借款都還不出，可見財務相當吃緊。寬頻房訊發言人徐華辰表示：「此次遭拍賣的『世外桃源』建案位於彰化市龍涎路60巷，地處八卦山風景區周邊，該路段建物類型多為透天別墅，環境清幽。」

「但由於此次標的仍未完工，加上拍賣未含土地產權，由於後續仍有諸多問題待克服，預計第一次拍賣多是以流標收場。」

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「在政府打限貸措施下買氣驟降，預售案開賣後若去化不佳，導致無法回收足夠工程款，建商只能靠自有資金或銀行貸款撐場，銷售不順也直接影響工程資金流，是爛尾風險快速升高的重要因素。」

白洪章補充：「體質缺乏資金的小型建商也會因建築原物料成本飆升，出現換包、壓價、拆分工程的過程，在營造端的不確定與追加成本，也會讓工程更容易中斷甚至爛尾。」

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關鍵字：爛尾樓法拍屋彰化建案建商資金預售屋

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