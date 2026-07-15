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高雄巨蛋商圈現魔咒　中式點心開幕才1年又盤讓

▲▼地糖仔,巨蛋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「地糖仔中式點心專門店」是高雄名店，巨蛋店去年6月開幕，近期突釋出盤讓。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄巨蛋商圈名店也撐不住？「地糖仔中式點心專門店」營業才1年，近期突釋出盤讓。巧的是，該店前身「94 Cafe」曾砸2500萬元、花1年裝潢，開店不到半年就退場，等於裝潢比營業還久，如今接手的地糖仔也再找下一棒，同一店址連續短期盤讓，引發在地熱議。

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「地糖仔中式點心專門店」巨蛋店位於左營區文信路，2025年6月開幕，主打中式料理、港式飲茶及點心。店面建坪約140坪，店內大量使用石材及大理石桌椅，走精品飯店風格，並設有可容納10~12人的VIP包廂。

根據租賃實登顯示，該店2025年3月簽約，月租金19萬元，租期自2025年4月1日至2035年3月31日，租期長達10年。而前身是高雄知名網美咖啡廳「94 Cafe」，號稱斥資2500萬元打造、耗時1年裝潢，憑華麗空間成為打卡名店，據傳最貴咖啡1杯要價3800元。沒想到開幕不到半年，2025年初就熄燈盤讓，出現「裝潢1年、營業不到半年」，之後火速由地糖仔接手。

▲▼地糖仔,巨蛋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲巨蛋商圈集結百貨、捷運、夜市及大量住宅人口，向來是北高雄餐飲一級戰區。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到新店才開幕1年，近期市場再度出現店面轉讓文。盤讓資訊指出，因資產配置及事業規劃，分身乏術，因此決定尋找接手者；店面月租20萬元，盤讓文並列出，設備價約300萬元、裝潢約600萬元，均可議價。據了解，屋主為李姓自然人。

業者更強調店內為「超過千萬元裝潢、超過百萬元設備」，稍微整理即可營業。盤讓項目包括百萬大理石桌椅、甜點珠寶櫃及餐飲設備等，幾乎整套打包轉讓。

記者實地走訪，該店目前仍正常營業，不過已有在地人透露，預計營業至8月底。而消息曝光後，也在網路掀起討論，不少網友看到月租20萬元直呼「這裡是高雄欸」，也有人留言「一直找接盤俠」，對同一店址頻繁換手相當好奇。

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲「地糖仔中式點心專門店」巨蛋店盤讓小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，巨蛋商圈集結百貨、捷運、夜市及大量住宅人口，向來是北高雄餐飲一級戰區；文信路又是商圈主要道路，沿線商家林立，店面每坪月租約1500~2000元。不過「房租反而是其次」，真正壓力來自停車、缺工及食材成本。

他指出，文信路商業活動成熟，但停車不易，對仰賴家庭、朋友聚餐的大型餐廳而言，開車族能否順利停車，直接影響消費意願；尤其140坪大型餐廳需要更多內、外場人力，近年人工、食材成本同步上漲，加上餐飲業缺工，人事壓力也隨坪數放大，突顯大型餐飲經營不易。

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關鍵字：高雄巨蛋地糖仔盤讓文信路餐飲店面網美咖啡廳

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