19.8億買下西門町「in89豪華戲院」　建商背景曝光

▲西門町「in89豪華戲院」在5月底熄燈，崑逸開發以19.8億元買下整棟建物及土地。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

西門町「in89豪華戲院」在5月底熄燈，崑逸開發以19.8億元買下整棟建物及土地，經查該買方與松陽機構有關，其正是隔壁日新戲院改建案的開發商。

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在西門町電影街，經營長達62年的「西門in89豪華戲院」（前身名為豪華大戲院）5月31日結束營業公告，令人震驚與不捨。

「西門in89豪華戲院」由豪華大戲院公司在1965年、約62年前就透過買賣取得。最新實價登錄，建物及土地以19.8億元交易，若單看土地約400坪、單價為495萬元。

經查謄本，本次交易買方為崑逸開發及張姓自然人。進一步觀察，該公司與松陽機構有關，也就是一旁日新戲院的開發商。日新戲院危老案正在興建，預計興建23層的大型複合式商場，除了保留電影院，也導入商場、旅館等空間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「老戲院改建住宅早在前波房市多頭就已帶起熱潮，其中又以大台北地區最多，這些標的特色通常地段不錯又產權相對單純，基地面積又有一定規模。」

曾敬德舉例：「包括大世紀戲院、愛國戲院、中國戲院、中和戲院及僑興戲院等，有著許多五、六年級生的青春回憶，如今多已改建為住宅建案。」





▲西門町人潮眾多，商業價值高。（圖／記者項瀚攝）

都更專家、欣聯建設執行長蕭傑楷分析：「日新戲院規劃商用複合式大樓，雖然尚未完工，但進駐應已都談好、客滿了，商業價值高，可能因此吸引開發商在該區加碼佈局，提升整體商效。」

蕭傑楷指出：「in89豪華戲院重建開發，規劃一般事務所、住宅銷售的機率很低，事實上疫情之後西門町人潮大復甦，該地段商業價值高，估計會再規劃複合式商用大樓，或也有可能規劃酒店式公寓銷售，鎖定區域租賃市場。」

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