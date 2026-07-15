台南端2.25公頃「大菜」招商　在地：大咖出手機會高





▲台南市府端出東區2.25公頃「大菜」招商！基地緊鄰未來南台南車站、鐵路地下化綠廊及捷運場站，即日起徵求都更實施者。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市冷颼颼，中小型建商面臨資金壓力，台南市府此時卻端出東區2.25公頃「大菜」招商！基地緊鄰未來南台南車站、鐵路地下化綠廊及捷運場站，即日起徵求都更實施者。專家直言，現階段「財力雄厚」大建商興趣高，預估標出去的機會很大。

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市府為促進東區新都心段土地再開發，落實大眾運輸導向發展（TOD），15日起東區「新都心段公辦都市更新案」公告招商徵求都市更新事業實施者，招商公告至9月30日止，此次招商範圍約2.25公頃。

基地位於東區生產路南、北兩側，西側緊鄰台南市區鐵路地下化綠廊帶及未來「台鐵南台南車站」，周邊另有未來捷運場站及體育場館BOT案基地，被市府定位為台南「副都心門戶」高潛力開發區。

台南市都發局代理局長林榮川表示，基地具備台南副都心門戶價值，預期可形塑兼具交通轉乘、公共服務、商圈活力及居住機能的住商公益複合核心，都更後台南市府預計可取得約200戶公益住宅，並由實施者透過公益回饋興闢停車場，改善地區交通。

▲東區新都心段都更案招商範圍區位示意圖。（圖／台南市政府提供）

不過，適逢房市買氣降溫、銀行授信趨嚴，大面積開發案所需資金龐大，市場也關注此次招商能否順利吸引建商進場。

大台南不動產開發商業同業公會理事長胡富文分析，東區是台南最熱鬧的蛋黃區，地段精華且素地已經不多，附近的「南台南副都心」又有好市多2店進駐，以及家樂福新據點曝光，帶動區域房市話題性大增。

不過在央行信用管制下，銀行貸款趨嚴，中小型建商財力相對有限，面對大型開發案，資金門檻確實較高；相較之下，大型建商財力雄厚，在目前市場環境反而更有條件評估此類大型基地。

胡富文說：「該基地地段條件佳，又有南台南車站、鐵路地下化及未來捷運等建設題材，以目前條件來看，大型建商進場投標的可能性高，招商順利標出的『機會很大』。」

《地產詹哥老實說》EP317／懂挑「護城河」！ 財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚