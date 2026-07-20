從沙洲半島再變離島　旗津房價兩極化「新舊價差逾2倍」

▲旗津曾與台灣本島相連，1967年因高雄港開闢第二港口，切開沙嘴才成為離島。（圖／高雄市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

觀光客暑假瘋旗津，但很多人不知道，旗津曾與台灣本島相連，1967年因高雄港開闢第二港口，切開沙嘴才成為離島。近60年後，使用近30年的旗津輪渡站完成大改造，替旗津門面換新裝，而島上新大樓供給稀少，實登顯示，今年新大樓成交單價已站上3字頭。

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旗津是高雄知名觀光景點，早期為近海離島，後因高屏溪攜帶泥沙淤積，逐漸與台灣本島相連，形成沙洲半島。直到1967年，高雄港開闢第二港口，將旗津與台灣本島相連的沙嘴切開，旗津才再度成為離島。如今輪渡仍是遊客往返鼓山、旗津的重要交通方式，而使用近30年的旗津輪渡站終於迎來大改造，以「光之渡口」為設計核心，融合高雄燈塔意象、港灣景觀及海洋元素，全面改善候船空間、旅客動線及公共設施，提升旅客辨識度與通行效率。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，旗津因腹地及地理條件特殊，屬於在地生活圈，以在地客層的自住或換屋需求為主，新推案供給並不多，成交量也不高。

根據實價登錄，今年旗津新成屋成交單價約28~32萬元，最高達32.98萬元，刷新旗津住宅單價紀錄。相較之下，中古住宅價格落差明顯。屋齡40年華廈今年成交單價約7.48~10.68萬元，新舊住宅價差最高超過2倍。

劉沛緹分析，旗津住宅市場推案、交易量均不大，因營造成本拉高帶動新案價格拉升，與中古屋形成明顯斷層。不過，輪渡站等觀光建設升級，主要仍是帶動人流與消費，能否進一步轉化為住宅需求，仍有待觀察。





▲旗津輪渡站舉行揭幕典禮，高雄市長陳其邁表示，輪渡站設施逐漸老舊，此次打造旗津新門戶。（圖／高雄市政府提供）

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