挑戰全台最大！　水湳會展中心二期明年動工

▲水湳國際會展中心目前幾場大型展覽包含食品展、自行車展等，超過140萬人次參觀，創造的現場成交金額累計高達650億元。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

水湳經貿園區的「台中國際會展中心第二期」已順利完成招標。台中市長盧秀燕於市政會議上正式宣布，本案由中央與地方聯手，將採取「市府出地、中央出資」的合作模式，由中央以投資方式挹注約60億元，並由台中市政府負責興建，預計2027年上半年正式動工。

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隨著會展一期在3月正式啟用、營運成效開出亮眼紅單後，二期建設的拍板，成為水湳經貿園區經濟地基。「會展經濟」浪潮，從目前幾場大型展覽包含食品展、自行車展等，超過140萬人次參觀，創造的現場成交金額累計高達650億元。

規模傲視全台： 目前一期（東側展館）包含展覽館及會議大樓。二期西側展館完工後，將再新增約2100個展覽攤位。屆時，台中國際會展中心不僅是亞洲最新的會展場館之一，更將成為全台規模最大的國際級專業會展中心。

▲水湳經貿園區的「台中國際會展中心第二期」已順利完成招標。（圖／資料照）

市長盧秀燕強調：「二期建設屬於中央投資而非補助，未來雙方將共同分享營運成果，透過『前店後廠』的強大綜效，協助中部精密機械、工具機、五金工具等龐大產業鏈就地接軌國際。」

這樣的遠景，也成為在地房市的「超級引擎」。過去都在精華地段推案的興富發集團手握3案，包含「雍悦一方」、「當代首馥」、「當代一邸」顯示相當看好水湳發展。另外上市富華創新（3056）已經推出「之序」預計年底交屋，過去更祭出「買貴退差價」的策略吸引買氣、以及正要推出的「文商15」地號，位於綠美圖首排，目前初步規劃2~3房產品，最快第四季開案，不過據悉已開啟潛銷作業，推估新案總銷上看80億元。

富華建設董事長蔡吉勝則說：「會展中心預期每年帶來數十場大型國際展覽、數百萬商務人流，同步帶動周邊頂級飯店、企業總部、商辦及餐飲零售業進駐，也是區域房市穩固的剛性支撐力。」

觀察目前水湳經貿園區預售新案，實價登錄均價站穩6字頭，指標性地段更早已創下「單坪9字頭」的亮眼表現。隨著會展中心二期確定於明年上半年動工，市場預估水湳將進一步坐穩台中豪宅板塊。

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