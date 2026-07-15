青安3.0將拍板「4門檻」炸鍋　鄉民可以買房了酸爆：新的替死鬼

▲青安房貸3.0方案將拍板 。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

行政院會16日預計通過「青安3.0」方案，擬設多個申貸條件，包含申貸人須未滿50歲、購買房屋總價擬限制在2000萬至3500萬之間；借款人個人年所得200萬元、貸款上限1000萬元作為排富門檻。消息引發批踢踢（PTT）熱烈討論，鄉民炸鍋狂酸，「又在炒房」、「200（萬元）幾乎無門檻了」、「49歲青年」。

申貸資格調整 婚育家庭可提高貸款額度

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財政部國庫署長陳柏誠15日表示，青安3.0規劃取消高齡申貸因素，申請資格以50歲以下為原則；排富條件則以主計總處家戶所得資料認定，個人年所得200萬元以下可適用貸款資格。

貸款條件方面，寬限期仍維持最高5年，利息補貼將採分年退場方式，規劃補貼3年。目前最低利率為1.775%，由政府與公股銀行共同提供補貼。至於貸款額度，原則維持1000萬元，但新婚家庭（含同性婚姻）及育有未成年子女家庭，可申貸較高額度。

網友兩極反應 有人酸炒房、有人認為照顧首購

方案曝光後，PTT八卦版掀起討論，不少網友留言諷刺，「喔耶！我也變成青年了」、「49歲青年背40年債」、「房貸扛到90歲」、「99建商，重新定義青年」、「又在炒房」、「借你錢買更貴的房子」、「房價又要飆了」，還有人直指這是「抓交替3.0」、「新的替死鬼」，質疑誰會來接一個爛盤子？「已經沒小孩沒活人要接盤了，笑死」、「讓你揹房揹到死，隔世貸很快就來了」。

不過，也有網友持不同看法，認為政策有助於購屋族，「有照顧百姓，還不錯」、「買不起房又嫌，幫你買得起也嫌」、「現在大家都在炒股，誰要買房」、「重點是現在誰要買房？」

▼新青安房貸引發諸多爭議。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

