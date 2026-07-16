曾是張綱維法拍物！　華南金「聰明拆售」全家館前店賺回1.87億

▲台北市中心3間全家超商店面接連交易，其中館前路門市總價1.87億元、單價279萬元最貴。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

台北市中心3間全家超商店面接連交易，其中館前路門市總價1.87億元、單價279萬元最貴。該店過去由遠航張綱維持有，約6年前流入法拍，由華南金取得，如今其脫手，並由資產公司接手。

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近期台北市中心有3間全家便利超商都出現交易，包括館前路「全家新仟囍店」總價1.87億元、新生南路一段「全家新生南路店」總價1.78億元、仁愛路四段巷內「全家忠愛店」總價9800萬元。

其中，總價最高的「全家新仟囍店」1樓面積共66.9坪，總價1.87億元，換算單價來到279萬元，也是3間全家店面中價格最高的。

▲近期台北市中心全家便利超商交易。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

住商不動產中山南京加盟店長林榮昭表示：「全家新仟囍店每月租金約抓40萬元、每年約480萬元，換算租金投報達2.5%以上，以台北市中心精華店面、又有連鎖超商穩定承租的店面來說，具有一定吸引力。」

林榮昭進一步表示：「該店面位於館前路，地段條件佳，曝光效果明顯，且當地學生、辦公人口多，開設便利商店頗為合適，該店面前身為萊爾富，該處開設超商已長達20年以上，頗為穩定。」

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該店面最初由遠航集團張綱維持有，但1樓的全家連同2~3樓的西餐廳，在2020年流入法拍，一拍底價2.4億元，最後由華南金加價9千多萬元，以3億3330萬元得標，平均單價141萬元。」

徐華辰進一步表示：「如今，華南金『拆售』策略聰明，光是1樓就賣了1.87億元、每坪近280萬元，對照當初取得成本，確實漲了不少。而接手的計然投資顧問公司，主要應也是看中其穩定的租約及租金投報。」

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