1200萬買鳥籠或500萬住3房？　高雄女求問買房抉擇網戰翻

▲有高雄女性因新大樓總價太高，考慮改買市區老公寓，沒想到引來網友隔空激戰。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「1200萬元買鳥籠，還是500萬元住3房？」高雄房價愈來愈高，老公寓意外成為購屋族新選項，有高雄女網友因新大樓總價太高，考慮改買市區老公寓，沒想到引來網友隔空激戰，一路從房價戰到鄰居。

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高雄女網友在PTT發文表示，近期有第2屋購屋需求，由於日常生活及工作都在高雄市區，交通便利性是重要考量，加上新大樓價格仍高，因此將市區中古公寓納入選項。

原PO認為，目前部分中古公寓價格相較新大樓親民，若先買來居住，未來住不習慣，仍可考慮出租或出售；相較之下，新大樓居住品質較佳，但拉高購屋總價，也必須考量現金流，因此上網問該買老公寓還是新大樓？

沒想到一篇買房求助文，意外讓網友分成兩派，從房價一路戰到居住品質。支持老公寓的網友認為，地段有時候高於物件本身，在高雄要面臨「1200萬元買新大樓鳥籠，或500萬元買老公寓3房2廳」，若為了入住新大樓大幅拉高總價，財務壓力同樣是降低居住品質的一部分。

另一派網友則完全不認同，直言「公寓是買來租人、買來賣掉，但不是買來自住的」，並分析老公寓最大的問題不只屋內裝潢，而是公共梯間、鄰居及整體居住環境，若買方入住後無法適應鄰居又急著出售，反而可能增加交易成本。





▲精華區老公寓總價相對親民、公設比低，且土地持分較大，初期進場門檻相對低。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，第七波信用管制下，名下已有房貸者申請第2戶房貸，最高貸款成數受限6成，且全面取消寬限期，對購屋族現金流是一大考驗。

賴志昶指出，以高雄三民、苓雅、鳳山等成熟生活圈為例，新大樓雖有社區管理等優勢，但總價動輒2000~3000萬元，即使準備4成自備款，對購屋人仍負擔不輕；反觀精華區老公寓總價相對親民、公設比低，且土地持分較大，初期進場門檻相對低。

他認為，對已有房產的資產型買方而言，精華區老公寓可作為資產配置選項，不過現階段銀行授信趨嚴，老屋核貸容易出現鑑價偏低情況，恐擴大頭期款缺口，加上水電管線、漏水等修繕與維護成本，都必須事先納入評估。

賴志昶表示，若買方現金流充足，且熟悉高雄蛋黃生活圈，在房市冷淡期挑選價格合理的老公寓，仍不失為「進可攻、退可守」的物件；但若以自住為主，樓層、公共空間及生活便利性同樣不能忽略。

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