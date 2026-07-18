直擊東京1坪700萬豪宅！　頂級莊園連日本神級網紅都買了

記者陳筱惠／台中報導

開出國際盤的日本豪宅長怎麼樣？《ETtoday》開箱直擊日本東京港區一坪要價700萬元台幣的頂級豪宅社區「Mita Garden Hills」。





▲位於日本東京港區一坪要價700萬元台幣的頂級豪宅社區「Mita Garden Hills」。（圖／記者陳筱惠攝）

由日本2大建築龍頭「三井不動產」與「三菱地所」聯手打造的「Mita Garden Hills」，因融合百年古蹟與極稀有的市中心莊園綠地，被譽為當前東京港區的豪宅天花板。該案地段尊榮，未公開的隱密戶型折算新台幣後，單價更是逼近每坪700萬元，規格與身價一舉超越台北多數指標頂奢豪宅。

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▲該基地原址為「日本簡易保險局」舊址，整體基地高達8000坪，大廳保留百年的歷史建築。（圖／記者陳筱惠攝）

「Mita Garden Hills」座落於港區三田，鄰近著名的高級住宅區麻布十番，社區對面即是澳洲大使館，以及歷史悠久的私人會員制「綱町三井俱樂部」，更可眺望指標地標東京鐵塔。除各地隱形富豪外，最知名的住戶則是YT訂閱超過1980萬人的超級Youtuber「Hikakin」

基地原址為「日本簡易保險局」，面積高達8000坪，規劃保留百年的歷史建築。帶看人員透露，開發團隊在拆卸舊建物時，將每一塊珍貴的大理石與瓷磚逐一寫上編號，並在重建大樓時精準還原復刻。

「Mita Garden Hills」整體開發共計5棟住宅建築，分別為東、西、南、北與最貴的中心區，每一區都有專屬的服務人員，光是在社區走一圈花園，就可以達到日行萬步的健康需求。

▲▼ 東京豪宅在公設規格上，串聯各區走道風格完全不同 。更有提供社區專屬便利商店 。（圖／記者陳筱惠攝）

其中大廳維持百年建築外觀，一步入宛如頂級飯店的挑高大廳，用階梯式的莊園感迎接住戶，兩側擺放的巨大藝術品，氣勢非凡。

該案也因爲1002戶量體龐大以及基地高低落差，在公設規格上串聯各區更有手扶梯設置、社區專屬便利商店，刷新市場認知，東、西、南、北、中心區的風格完全不同，以最親民的北棟來說，也有1房格局物件，實坪18坪，開價3.4億元、約台幣6700萬元，拆算台幣單價134萬元左右。

▲▼中心區採會員制，擁有專屬公設，且無卡不得入 。（圖／記者陳筱惠攝）

日本的會員制在此社區也展現得淋漓盡致，在最頂級的中心區，無卡不得入，社區內引進米其林血統的專屬餐廳、專屬健身房、專屬車道，專屬客房，都是僅中心區住戶才可以使用。

▲▼中樓層40.34坪的三房（3LDK）物件，由於日本住宅坪數為實坪制，該戶開價12.8億元日幣，擁有無敵景觀。（圖／記者陳筱惠攝）

此次開箱中心區位於中樓層40.34坪的三房（3LDK）物件，由於日本住宅坪數為實坪制，該戶開價12.8億元日幣，換算台幣約2.54億元，再以台灣基礎公設比換算實坪40.34坪，該物件等於一坪要價台幣700萬元。

如此豪奢的價格，除了頂級公設的配置外，室內以頂奢建材與貼心細節著稱，一走入大廳就是雙面全落地的開闊景致，可以面對中庭千坪綠意。高貴的建置顯現在細節處，包含室內門把，都是皮革做的。

多年前轉戰日本的優式租售管理創辦人傅韋豪表示：「 『Garden Hills』主要服務頂級富豪，日本豪宅與台灣最大的不同，不在於外顯的奢華，而是在居住品質與管理細節，因此即使屋齡增加，資產價值與市場接受度仍相對穩定。」

▲日本豪宅不似台灣表面豪奢，建置都落在細節處，包含室內門的門把手都是皮革製。（圖／記者陳筱惠攝）

▲日本「三井不動產」與「三菱地所」聯手打造的「Mita Garden Hills」，因融合百年古蹟與極稀有的市中心莊園綠地，被譽為當前東京港區的豪宅天花板。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）