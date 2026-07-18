ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

直擊東京1坪700萬豪宅！　頂級莊園連日本神級網紅都買了

記者陳筱惠／台中報導

開出國際盤的日本豪宅長怎麼樣？《ETtoday》開箱直擊日本東京港區一坪要價700萬元台幣的頂級豪宅社區「Mita Garden Hills」。

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於日本東京港區一坪要價700萬元台幣的頂級豪宅社區「Mita Garden Hills」。（圖／記者陳筱惠攝）

由日本2大建築龍頭「三井不動產」與「三菱地所」聯手打造的「Mita Garden Hills」，因融合百年古蹟與極稀有的市中心莊園綠地，被譽為當前東京港區的豪宅天花板。該案地段尊榮，未公開的隱密戶型折算新台幣後，單價更是逼近每坪700萬元，規格與身價一舉超越台北多數指標頂奢豪宅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該基地原址為「日本簡易保險局」舊址，整體基地高達8000坪，大廳保留百年的歷史建築。（圖／記者陳筱惠攝）

「Mita Garden Hills」座落於港區三田，鄰近著名的高級住宅區麻布十番，社區對面即是澳洲大使館，以及歷史悠久的私人會員制「綱町三井俱樂部」，更可眺望指標地標東京鐵塔。除各地隱形富豪外，最知名的住戶則是YT訂閱超過1980萬人的超級Youtuber「Hikakin」

基地原址為「日本簡易保險局」，面積高達8000坪，規劃保留百年的歷史建築。帶看人員透露，開發團隊在拆卸舊建物時，將每一塊珍貴的大理石與瓷磚逐一寫上編號，並在重建大樓時精準還原復刻。

「Mita Garden Hills」整體開發共計5棟住宅建築，分別為東、西、南、北與最貴的中心區，每一區都有專屬的服務人員，光是在社區走一圈花園，就可以達到日行萬步的健康需求。

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 東京豪宅在公設規格上，串聯各區走道風格完全不同 。更有提供社區專屬便利商店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

其中大廳維持百年建築外觀，一步入宛如頂級飯店的挑高大廳，用階梯式的莊園感迎接住戶，兩側擺放的巨大藝術品，氣勢非凡。

該案也因爲1002戶量體龐大以及基地高低落差，在公設規格上串聯各區更有手扶梯設置、社區專屬便利商店，刷新市場認知，東、西、南、北、中心區的風格完全不同，以最親民的北棟來說，也有1房格局物件，實坪18坪，開價3.4億元、約台幣6700萬元，拆算台幣單價134萬元左右。

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼中心區採會員制，擁有專屬公設，且無卡不得入 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

日本的會員制在此社區也展現得淋漓盡致，在最頂級的中心區，無卡不得入，社區內引進米其林血統的專屬餐廳、專屬健身房、專屬車道，專屬客房，都是僅中心區住戶才可以使用。

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼中樓層40.34坪的三房（3LDK）物件，由於日本住宅坪數為實坪制，該戶開價12.8億元日幣，擁有無敵景觀。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

此次開箱中心區位於中樓層40.34坪的三房（3LDK）物件，由於日本住宅坪數為實坪制，該戶開價12.8億元日幣，換算台幣約2.54億元，再以台灣基礎公設比換算實坪40.34坪，該物件等於一坪要價台幣700萬元。

如此豪奢的價格，除了頂級公設的配置外，室內以頂奢建材與貼心細節著稱，一走入大廳就是雙面全落地的開闊景致，可以面對中庭千坪綠意。高貴的建置顯現在細節處，包含室內門把，都是皮革做的。

多年前轉戰日本的優式租售管理創辦人傅韋豪表示：「 『Garden Hills』主要服務頂級富豪，日本豪宅與台灣最大的不同，不在於外顯的奢華，而是在居住品質與管理細節，因此即使屋齡增加，資產價值與市場接受度仍相對穩定。」

▲▼ 東京豪宅,日本不動產,港區豪宅,高資產族,房市投資 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲日本豪宅不似台灣表面豪奢，建置都落在細節處，包含室內門的門把手都是皮革製。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲日本「三井不動產」與「三菱地所」聯手打造的「Mita Garden Hills」，因融合百年古蹟與極稀有的市中心莊園綠地，被譽為當前東京港區的豪宅天花板。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

關鍵字：東京豪宅日本不動產港區豪宅高資產族房市投資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

比科技巨頭好賺？　作家諷建商「反摩爾定律」成經營之神

比喻台灣建商，比科技巨頭「還好賺！」房市作家諷刺，台灣營建業在「反摩爾定律」下，不用砸錢研發、技術不需升級進步，只有產品售價加價翻倍賣，根本經營之神。

1小時前

直擊東京1坪700萬豪宅！　頂級莊園連日本神級網紅都買了

開出國際盤的日本豪宅長怎麼樣？《ETtoday》開箱直擊日本東京港區一坪要價700萬元台幣的頂級豪宅社區「Mita Garden Hills」。

4小時前

職棒球星退役賣房遇寒冬　靠「板凳哲學」逆境求生

棒球是圓的，用在房仲業一樣行得通。蔡昆祥曾是職棒球員，頂著球星光環33歲退役後，從房仲基層重新出發，如今已是店東。近年房市受第七波信用管制衝擊，交易急凍，他把球員時期養成的抗壓、紀律與「板凳哲學」帶進店頭管理，熬過寒冬。

4小時前

存到頭期款「看中青埔900萬房」！雙北上班族猶豫了：通勤好累

一名網友表示，打算買青埔的房子，總價在900萬元以內，目前在新北工作，未來可能轉職至台北市，若買在青埔，通勤方式將變得更複雜，猶豫該先在台北租屋，還是趁換工作前先買房。對此，信義房屋專家建議，先評估看看在台北租房的租金，跟房貸相比哪個比較划算，再來就是生活品質如何達到平衡。

5小時前

嶺東首間麥當勞進場裝修　在地一看規劃秒失望

台中市南屯區嶺東地區，近年受惠於精密機械園區的產業紅利加上造鎮系列個案陸續完工，人口密集度上升，繼星巴克進駐後，近日速食龍頭「麥當勞」確定首度進駐，引起地方高度關注。

20小時前

房市降溫卻傷換屋族！交屋自備款暴增　專家籲精準鬆綁二屋房貸

自2024年央行實施第七波選擇性信用管制以來，房市買氣急凍，尤其是預售屋市場。信義房屋統計，2025年全台預售交易量僅4.2萬件、年減幅高達68%，也是預售即時揭露以來的新低量。到了2026年持續低迷，永慶統計今年目前預售交易量持續下探，年減28%。

21小時前

買預售屋不能住　又卡一筆資金「竟比新成屋貴」！內行曝原因

民眾購屋時除了比較地段、格局與交通條件，也常在預售屋與新成屋之間猶豫。一名網友表示，預售屋從簽約到入住需等待數年，期間資金受限，還須承擔延期交屋及施工成果不如預期等風險，卻出現價格高於新成屋的情況。對此，信義房屋專家指出，其實市場交易熱絡的時候，預售屋的價格本來就比較貴。

21小時前

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心　全線智慧化生產領航家居業大升級

台灣家居領導品牌歐德集團斥資33億元，於桃園沙崙產業園區打造萬坪「國際物流中心」。廠區引進德國與義大利頂尖設備，擁全台最高21公尺智慧立庫，未來將朝24小時關燈生產邁進。此外，更設置百米透明觀光廊道與綠能設施，引領台灣系統家具產業邁向數位與智慧化新紀元。

21小時前

竹科旁蓋社宅！斥資67億「金城安居」838戶2029完工

國家住都中心日前在新竹市舉辦「金城安居」社宅動土典禮，預計規劃興建838戶居住單元，估2029年可完工，全案總經費約67億元，由中央全額投資，未來也將結合社福設施，給民眾更多安居選擇。

22小時前

精華區高價案翻車　工地停擺半年爆解約潮

精華區高價案翻車！位於台中北屯11期靜巷內，一座工地已經半年以上無人進入，連遮蓋的帆布都已經破爛褪色，工程綠牌上的營造修改好幾次，周邊住戶都不禁憂心是爛尾了嗎？

22小時前

《母單2》男嘉賓沒人選獨留爆哭　網歪樓「他衣服穿反了嗎」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

精華區高價案翻車　工地停擺半年..

高雄頂樓毛胚豪宅「單價2字頭」..

買30坪新大樓　每月管理費「超..

職棒球星退役賣房遇寒冬　靠「板..

施工圖畫了10萬張！　隈研吾最..

左營「豪華汽車街」現店租王！　..

排隊燒臘店無預警歇業　租金曝光..

台中「百萬里」暴增12個！　潭..

青安3.0將拍板　鄉民可買房：..

1200萬買鳥籠或500萬住3..

ETtoday房產雲

最新新聞more

比科技巨頭好賺？　作家諷建商「..

直擊東京1坪700萬豪宅！　頂..

職棒球星退役賣房遇寒冬　靠「板..

存到頭期款「看中青埔900萬房..

嶺東首間麥當勞進場裝修　在地一..

房市降溫卻傷換屋族！交屋自備款..

買預售屋不能住　又卡一筆資金「..

斥資33億！萬坪國際物流中心啟..

竹科旁蓋社宅！金城安居838戶..

精華區高價案翻車　工地停擺半年..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366