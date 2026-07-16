網憂新青安熱潮捲土重來　3大「新增緊箍咒」圍堵炒作

▲青安3.0拍板定案，新增不少資格限制 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

青安3.0拍板定案，新增不少資格限制，包括借款人49歲以下、年所得200萬以下、購屋總價。對此，房市趨勢專家李同榮直言：「回歸『一生一次首購自住』才是正解。」

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房市趨勢專家李同榮表示，青安3.0政策已變成「青安限制成家」專案。他指出，青安3.0雖然比新青安更加嚴謹，卻仍未真正回到「協助首次購屋自住」、「一生一次首購自住」的政策本質，「如目前房貸制度已有『年齡加貸款年限不得超過80』的限制，這已是兼顧風險管理與公平性的科學機制，實無須再另設年齡門檻。」

▲針對青安3.0，李同榮表提出七大迷失與六大建言。（圖／吉家網不動產提供）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「過去新青安受到輿論攻擊，主要是因為『無差別的大撒幣』，此外當時時逢市場多頭，一堆人搶搭上車潮，進一步推升房價。」

黃舒衛表示：「如今青安3.0納入許多資格限制，一項一項指標明確，加上第七波選擇性信用管制緊箍咒仍在，過去的新青安熱潮基本上難再上演，自然就不會有民怨。」

至於婚育宅，黃舒衛表示：「這符合政府要解決低婚率、少子化的政策方向，但以青安3.0來看，仍是屬於降低負擔，就像租金補貼政策一樣，仍難起到鼓勵婚育的作用。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「本次青安3.0可銜接過去新青安政策，也就是2023年上車的人，補助快到到期後，可以再銜接後面3年補助，也就是每年降碼、逐步退場的補貼優惠。」

何世昌表示：「此項政策符合市場預期，政府政策規劃延續性也合理，而針對市場上說的『拋售潮』解套，其實就算沒有逐步退場機制，本就預期新青安不會造成拋售潮。」

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