ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

青安3.0讓人擔心！486先生「殘酷試算」：借得到不代表買得起

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

行政院會今（16）日將通過「青安3.0」方案，擬設4限制，包含申貸人須未滿50歲、個人年所得200萬以下排富門檻、購屋總價限制在2000萬至3500萬之間；貸款上限原則1000萬，但育兒家庭、新婚家庭貸款上限可放寬。網紅「486先生」陳延昶看完政策內容後直言相當擔心，因為低利率、長年期及寬限期，可能讓尚未準備好的人誤以為房子買得起。

486先生在臉書發文，開門見山地表示「老實說，我覺得這套政策依然有一個讓人很擔心的地方。」那就是政府一方面設定所得上限，可以推測是要幫助收入沒有那麼高的年輕人，「但另一方面，卻讓這些人可以背上最高1000萬元、長達40年的房貸，前面甚至還有5年的寬限期。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他以貸款1000萬元、利率2.275%、40年計算，沒有寬限期時，每月本息約需繳3萬1750元，40年累積利息約524萬元，「也就是說，你向銀行借1000萬元，最後要還超過1500萬元。」

青安3.0真正危險的地方「只看到眼前繳得起」

即使用5年寬限期，前期每月雖只需繳約1萬5000元至1萬9000元利息，但本金幾乎沒有減少，寬限期結束後，月付金將跳升至3萬4000多元，總利息甚至可能超過550萬元，「寬限期只是暫時不還本金，不代表這些錢不用還。這5年裡，你繳了幾十萬元甚至上百萬元的利息，1000萬元的本金卻幾乎一毛都沒有減少。」

他認為，真正危險的地方，就是很多人只看到「眼前繳得起」，「卻沒有人告訴你5年後、10年後，你的人生會變成什麼樣子。」

他也提醒，37歲貸款40年，代表可能一路繳到77歲。這段期間不只有房貸，還有孩子的教育、生活及升學費用，父母年老後的醫療、看護與長照支出，加上房屋稅、管理費、裝潢、家電及修繕成本。若遇到失業、疾病、產業衰退或家庭變故，原本看似繳得起的房貸，很可能成為沉重壓力。

把「還須多存幾年錢」的人提前推進房產市場

他認為，青安政策表面上降低購屋門檻，卻可能把原本還需要多存幾年錢的人，提前推進房地產市場，拿未來40年的收入承接今日房價。

最後，486先生強調，「借得到錢，從來不代表你真的買得起。」政府並沒有讓房子變便宜，只是將原本買不起的房子切成40年慢慢繳；年輕人看似拿到買房入場券，背上的卻可能是孩子的未來、父母的晚年，以及自己大半輩子的自由與快樂。

關鍵字：青安3.0房貸486先生購屋寬限期買房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

網憂新青安熱潮捲土重來　3大「新增緊箍咒」圍堵炒作

青安3.0拍板定案，新增不少資格限制，包括借款人49歲以下、年所得200萬以下、購屋總價。對此，房市趨勢專家李同榮直言：「回歸『一生一次首購自住』才是正解。」

27分鐘前

青安3.0讓人擔心！486先生「殘酷試算」：借得到不代表買得起

行政院會今（16）日將通過「青安3.0」方案，擬設4限制，包含申貸人須未滿50歲、個人年所得200萬以下排富門檻、購屋總價限制在2000萬至3500萬之間；貸款上限原則1000萬，但育兒家庭、新婚家庭貸款上限可放寬。網紅「486先生」陳延昶看完政策內容後直言相當擔心，因為低利率、長年期及寬限期，可能讓尚未準備好的人誤以為房子買得起。

1小時前

曾是張綱維法拍物！　華南金「聰明拆售」全家館前店賺回1.87億

台北市中心3間全家超商店面接連交易，其中館前路門市總價1.87億元、單價279萬元最貴。該店過去由遠航張綱維持有，約6年前流入法拍，由華南金取得，如今其脫手，由資產公司接手。

1小時前

1200萬買鳥籠或500萬住3房？　高雄女求問買房抉擇網戰翻

「1200萬元買鳥籠，還是500萬元住3房？」高雄房價愈來愈高，老公寓意外成為購屋族新選項，有高雄女性因新大樓總價太高，考慮改買市區老公寓，沒想到引來網友隔空激戰，一路從房價戰到鄰居。

2小時前

北大特區房價穩　在地房仲：「三鶯線補漲效應」要來了

在央行第七波房市管制實施近2年後，不少重劃區持續面臨壓力，但北大特區卻展現相當強的抗跌韌性。在地房仲觀察，北大特區雖然成交量縮減，但房價沒有修正，屋主惜售心態濃厚，加上捷運三鶯線通車，區域發展利多逐步發酵，後市值得期待，預期出現補漲效應。

2小時前

國圖南館、機器人產業聚落加持　「佳順大悅」圈粉自住客

南台灣唯一！國家級公共圖書館「國家圖書館南部分館暨典藏中心」，位於台南新營，預計2026年開館。「佳順大悅」正對5.7公頃的國圖南館黃金地段，近享家樂福商圈，結合南科、柳營智慧機器人產業動能，並推出「工程0付款」，成為自住客購屋首選。

3小時前

青安3.0將拍板「4門檻」炸鍋　鄉民可以買房了酸爆：新的替死鬼

行政院會16日預計通過「青安3.0」方案，擬設多個申貸條件，包含申貸人須未滿50歲、購買房屋總價擬限制在2000萬至3500萬之間；借款人個人年所得200萬元、貸款上限1000萬元作為排富門檻。消息引發批踢踢（PTT）熱烈討論，鄉民炸鍋狂酸，「又在炒房」、「200（萬元）幾乎無門檻了」、「49歲青年」。

13小時前

挑戰全台最大！　水湳會展中心二期明年動工

水湳經貿園區的「台中國際會展中心第二期」已順利完成招標。台中市長盧秀燕於市政會議上正式宣布，本案由中央與地方聯手，將採取「市府出地、中央出資」的合作模式，由中央以投資方式挹注約60億元，並由台中市政府負責興建，預計2027年上半年正式動工。

18小時前

青安3.0明出爐！年收200萬以下、未滿50歲可申請　貸款原則總額1000萬

行政院會明將通過「青安3.0」方案，財政部國庫署長陳柏誠今（15日）下午表示，未來將去除高齡因素，申請人規劃須50歲以下；其次，寬限期方面規劃維持最高5年原則；第三，利率補貼分年退場；第四，各界關注的貸款上限方面，原則訂在1000萬，但針對婚育家庭，包括新婚家庭、育有未成年子女家庭，會放寬貸款總額高於原來的1000萬。

20小時前

台南端2.25公頃「大菜」招商　在地：大咖出手機會高

房市冷颼颼，中小型建商面臨資金壓力，台南市府此時卻端出東區2.25公頃「大菜」招商！基地緊鄰未來南台南車站、鐵路地下化綠廊及捷運場站，即日起徵求都更實施者。專家直言，現階段「財力雄厚」大建商興趣高，預估標出去的機會很大。

21小時前

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

青安3.0將拍板　鄉民可買房：..

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半..

熄燈20年！大寮萬客隆拆了　中..

全台破10萬交屋海嘯　驗屋公司..

2.1億買下名貴大飯店　高雄建..

19.8億買下西門町「in89..

擔心青安3.0！486先生：借..

天母沒落了？　 1坪租金從1...

國圖南館、機器人產業聚落加持　..

昔「台中第一豪宅」易主　林烈堂..

ETtoday房產雲

最新新聞more

網憂新青安熱潮捲土重來　3大「..

擔心青安3.0！486先生：借..

曾是張綱維法拍物！　華南金「聰..

1200萬買鳥籠或500萬住3..

北大特區房價穩　在地房仲：「三..

國圖南館、機器人產業聚落加持　..

青安3.0將拍板　鄉民可買房：..

挑戰全台最大！　水湳會展中心二..

青安3.0明出爐！年收200萬..

台南端2.25公頃「大菜」招商..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366