青安3.0讓人擔心！486先生「殘酷試算」：借得到不代表買得起

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

行政院會今（16）日將通過「青安3.0」方案，擬設4限制，包含申貸人須未滿50歲、個人年所得200萬以下排富門檻、購屋總價限制在2000萬至3500萬之間；貸款上限原則1000萬，但育兒家庭、新婚家庭貸款上限可放寬。網紅「486先生」陳延昶看完政策內容後直言相當擔心，因為低利率、長年期及寬限期，可能讓尚未準備好的人誤以為房子買得起。

486先生在臉書發文，開門見山地表示「老實說，我覺得這套政策依然有一個讓人很擔心的地方。」那就是政府一方面設定所得上限，可以推測是要幫助收入沒有那麼高的年輕人，「但另一方面，卻讓這些人可以背上最高1000萬元、長達40年的房貸，前面甚至還有5年的寬限期。」

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他以貸款1000萬元、利率2.275%、40年計算，沒有寬限期時，每月本息約需繳3萬1750元，40年累積利息約524萬元，「也就是說，你向銀行借1000萬元，最後要還超過1500萬元。」

青安3.0真正危險的地方「只看到眼前繳得起」

即使用5年寬限期，前期每月雖只需繳約1萬5000元至1萬9000元利息，但本金幾乎沒有減少，寬限期結束後，月付金將跳升至3萬4000多元，總利息甚至可能超過550萬元，「寬限期只是暫時不還本金，不代表這些錢不用還。這5年裡，你繳了幾十萬元甚至上百萬元的利息，1000萬元的本金卻幾乎一毛都沒有減少。」

他認為，真正危險的地方，就是很多人只看到「眼前繳得起」，「卻沒有人告訴你5年後、10年後，你的人生會變成什麼樣子。」

他也提醒，37歲貸款40年，代表可能一路繳到77歲。這段期間不只有房貸，還有孩子的教育、生活及升學費用，父母年老後的醫療、看護與長照支出，加上房屋稅、管理費、裝潢、家電及修繕成本。若遇到失業、疾病、產業衰退或家庭變故，原本看似繳得起的房貸，很可能成為沉重壓力。

把「還須多存幾年錢」的人提前推進房產市場

他認為，青安政策表面上降低購屋門檻，卻可能把原本還需要多存幾年錢的人，提前推進房地產市場，拿未來40年的收入承接今日房價。

最後，486先生強調，「借得到錢，從來不代表你真的買得起。」政府並沒有讓房子變便宜，只是將原本買不起的房子切成40年慢慢繳；年輕人看似拿到買房入場券，背上的卻可能是孩子的未來、父母的晚年，以及自己大半輩子的自由與快樂。