高雄頂樓毛胚豪宅「單價2字頭」淪法拍　背後債務驚人

▲高雄知名豪宅「都廳苑」一戶147.51坪頂樓戶，8月4日進行一拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

豪宅蓋好17年，竟然還是毛胚屋！高雄知名豪宅「都廳苑」，頂樓戶坪數147.51坪，屋主因清償票款遭強制執行，8月4日一拍，底價4335萬元，換算單價僅2字頭，不過法院筆錄揭露，室內至今仍是「未裝潢的毛胚屋」，專家估算，需投入一筆不小裝潢費。

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根據實價登錄，該戶2024年12月以3980萬元轉手，如今取得時間不到2年便流入法拍市場。該物件位於苓雅區四維三路「都廳苑」頂樓，屋齡17年，建坪147.51坪，債務人因因清償票款遭強制執行，8月4日上進行一拍，拍賣底價4335萬元，換算單價29.39萬元。不過法院筆錄揭露，現況仍為「未裝潢的毛胚屋」，等於完工17年，室內仍停留在毛胚狀態。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，「都廳苑」正對高雄市政府及四維林蔭大道，屬指標豪宅社區，釋出與成交量都不多，總價多數超過央行豪宅限貸門檻4000萬元。

實價登錄顯示，社區最高成交單價曾於2024年5月站上40.34萬元，最近一筆交易為2025年10月低樓層戶，每坪30.3萬元，而周邊新大樓最高成交單價已逼近5字頭，以2字頭單價來看，略低於區域行情。

▲「都廳苑」位於高雄市政府對面，屬高雄指標豪宅社區。（圖／記者張雅雲攝）

透明房訊總經理陳慧瑜表示，此次法拍單價落在2字頭，主因為室內仍為毛胚屋，加上屋齡已有17年，因此估值低於一般完成裝潢的成屋。尤其毛胚屋後續仍須施作水電、地坪、天花板、廚具及衛浴等工程，目前每坪裝潢成本約5~7萬元，若將裝潢費一併計算，實際取得成本約落在每坪34~39萬元，已與周邊行情相當，甚至更高。

她分析，第一拍價格仍偏高，投標人除評估法拍底價，更會把後續裝潢成本納入考量，流標機率相當高。

▲「都廳苑」頂樓戶法拍小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

除了17年仍是毛胚屋外，該案背後的債務關係也受到關注。查詢法院公開資料指出，該案債務人為廣亨國際科技貿易有限公司關係人，相關公司自2025年起陸續涉及多起債務訴訟，累計金額逾數千萬元。

陳慧瑜提醒，投標人除留意物件現況及裝潢成本，也應事前確認拍賣標的是否存在租賃關係，以及屋內是否留有第三人物品或其他占用情形，以降低拍定後的法律風險。

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