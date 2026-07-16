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青安3.0總價一刀切　專家曝3大變局：一區感受最鮮明

▲▼ 帶看,賞屋,看屋照,預售屋,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新青安3.0將在全台房市掀起「產品規劃兩極化」、「中南部市場看俏」以及「建商讓利持續」等3大變局。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠、張雅雲／連線報導

政府推出「新青安3.0」房貸政策，是否為處於冷靜期的房市注入一劑強心針。針對政策上路後的市場走向，多位專家指出，北中南總價上限，將在全台房市掀起「產品規劃兩極化」、「中南部市場看俏」以及「建商讓利持續」等3大變局。

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高雄市不動產開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷指出：「以目前高雄市場來看，符合總價2000萬元以內的新案相當普遍。特別是北高雄的推案熱區，包括高雄大學特區、橋頭新市鎮、左營高鐵生活圈等，仍有相當多產品落在政策適用範圍內，這對南部首購族而言，無疑是相對容易上手的置產標的。」

陸炤廷預估：「短期內市場未必會立即爆發大量成交，但可望逐步提升購屋意願。整體而言，不至於出現全面噴出的行情，但起碼能有效改善目前偏冷的交易氛圍。」

▲▼青安2.0與青安3.0比較圖。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

▲青安2.0與青安3.0比較圖。（AI協作圖／記者陳家祥製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「政策採取『一刀切』的總價門檻，將使各地在門檻前後的產品交易熱度朝兩極化發展。」更值得注意的是，由於不同地區的房價水準與總價門檻不一，可能會導致資金流向標準相對寬鬆的中南部。

陳定中預警：「這將使政策對南北房市的效益產生落差，中南部的消費者，對於政策牽動房市的感受，將會比北部更為鮮明。」

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出：「台北市總價3500萬、新北市總價2500萬元以內產品，可選擇多元，如2~3房中古大樓、華廈或大3房公寓產品皆可入手。不過對於房價日益高漲的新竹縣市與台中市而言，其購屋門檻僅2500與2000萬元，較考驗首購族群的購屋眼光。」

北、中都有推案的亞昕集團董事長姚政岳表示：「3.0方案依各縣市房價水準設定不同的總價上限，勢必會進一步引導、放大市場對低總價產品的需求。」

姚政岳透露：「未來總價控制與坪數配置將成為核心策略。特別是在捷運站周邊、市中心等精華區位，將傾向透過中小坪數設計、多元公設規劃，符合新青安資格。」

鄉林建設董事長賴正鎰則認為：「政府應思考所得限制在200萬元以下的這些人是否能買得起，且可以向銀行貸到款？另外，區域房屋總價的上限不宜3年不動，應依各縣市住宅價格指數、房價所得比及家庭人口，每年滾動檢討。」

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關鍵字：新青安首購族房貸政策中南部建商推案

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