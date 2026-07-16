股熱房冷　資深房仲爆離職潮「高專不幹了跑去玩股票」

▲台股一路狂漲，民調顯示57.4%的投資者預計在此波段內，將獲利移轉至房地產。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台股一路狂漲，民調顯示57.4%的投資者預計在此波段內，將獲利移轉至房地產。不過，由於股市還是看漲，因此會在今年出手買房的人只有7.9%。

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房仲全聯會6月針對「2026年您的股房投資計畫」進行網路民調，88.8%民眾有投資股市，其中54.8%預計將部份獲利轉移至房地產，其中又以20-30歲約有70%為最高。

此外，民調顯示，7.4%已離職投入股市，11.1%考慮離職投入股市。至於是否在2026年會啟動購屋計畫？7.9%會，42.8%可能會，總計50.7%。

調查顯示逾6成評估台股會繼續上升，因此初估資金仍會繼續在股市盤旋，約有57.4%的受訪者評估將在5萬點及5.5萬點的區間進場購屋。」

▲考慮「股轉房」投資者的年齡分布調查。（圖／房仲全聯會提供）

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄表示：「近半年來不時聽聞各年齡層親友因為看好股市而辭去工作，專心研究股市，想要狠賺這一波，人力市場架構改變，對各產業都將產生重大影響，政府應該及早評估因應。」

房仲全聯會理事長王瑞祺表示：「央行6/18理監事會決定房市政策也維持不變，房市環境只能說沒有更壞，願政府能了解民意體恤民情，在今年下半年鬆綁管制政策，既可降低資金過於集中股市的風險，又可推升購屋意願活絡房市。」

一位不具名的資深房仲店東表示：「現在股市很熱，房市冷，資深高專在本業上賺不到錢，都跑去玩股票，不少人離職，不少人根本無心經營客戶，相當頭痛，這非常不健康。」

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