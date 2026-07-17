大里30年「故鄉KTV」8月底熄燈　上櫃建商插旗曝改建計畫

▲陪伴無數大里、南區居民走過近30年青春歲月的大里「故鄉庭園KTV」，隨著租約到期，8月底正式宣告功成身退。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

陪伴無數大里、南區居民走過近30年青春歲月的大里「故鄉庭園KTV」，隨著租約到期，正式宣告功成身退。這塊位於大里精華地段的黃金角地，已由上櫃建商亞昕集團（5213）強勢插旗，預計將於年底推出總銷達55億元的指標超高樓大案，刷新大里天際線。

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？ 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

[廣告]請繼續往下閱讀...

大里區「故鄉庭園KTV」在網路上貼出：「感謝大家近30年來對故鄉KTV大里店的熱愛與陪伴！這段日子裡，我們非常榮幸能參與無數台中人的青春歲月、慶生狂歡與溫馨聚會。由於土地售出且租約到期，大里店將於2026年8月30日，結束最後一天營業，隨後正式熄燈謝幕。」

該據點位於大里二期重劃區，近期包含產權單一的舊KTV、加油站及遊藝場都一一被建商收購，除了「故鄉KTV」改建外，周邊開發動態同樣熱絡，原「大明路加油站」及後方洗車場，約562坪，年初已被在地建商以自然人名義默默吃下，估計交易金額不低於8.2億元。

▲德芳南路與大里路口的「佳佳電子遊藝場」商業地，日前也傳出以每坪破190萬元的價格成交。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，遊藝場也傳出高價成交，德芳南路與大里路口的「佳佳電子遊藝場」商業地，日前也傳出以每坪破190萬元的價格成交。

而亞昕集團看好該地段去年以總價11.39億元掃下該筆約585.34坪的商業區土地，換算土地單價高達194.6萬元。成交價直接打破大里歷史地價紀錄，奪下大里新地王寶座。

今（16）日亞昕台中總部喬遷至七期第一豪辦「聯聚中雍大廈」，董事長姚政岳則透露：「目前大里案規劃超高層31樓、地下最深8層的住宅，預計於2026年底正式進場推案，總銷估達55億元。」

▲亞昕台中總部喬遷至七期第一豪辦「聯聚中雍大廈」。（圖／記者陳筱惠攝）

盤點目前亞昕中部手上推案與庫存，土地超過2萬坪，搖身一變成為台中土地公不說，上半年已推水湳百億大案「The ARC」、南屯捷運宅案「亞昕織御」75億元、14期「亞昕嶼森之森」41億元，下半年再推55億大里案，總計超過270億元，堪稱中部推案王。

至於大里案開價，亞昕尚未確定，但市場上早有先鋒部隊衝上5字頭，更引發討論，包含「立彩FANCY」單坪均價52.29萬元，「登陽康橋景美」單坪均價55.28萬元。

在地仲介徐炳訓分析：「大里二期重劃區具備完整交通與生活機能，國光路、德芳南路一路銜接至台74線快速道路暢通，加上『大里區市七及廣二用地BOT案』工程進度超過35%，預計2028年正式開幕，都成為高度指標性建設。」

不過，徐炳訓認為在央行信用管制及整體房市買氣降溫影響下，市場仍以剛性需求為主，建商未來推案能否持續站穩5字頭甚至挑戰更高價位，仍須觀察政策變化、房貸環境以及整體市場信心。

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？ 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

▲亞昕國際台中推案一覽表 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）