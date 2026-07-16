伊東豊雄「公園中的」圖書館動土　1500萬起買周邊透天

▲由日本建築大師伊東豊雄操刀的李科永紀念圖書館，16日在安南區商60內動土。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

日本建築大師伊東豊雄再添台灣代表作！「李科永紀念圖書館」16日在台南安南區商60內的草湖寮歷史公園動土，預計2028年完工啟用。信義房屋專家指出，商60區內至今未有住宅推案，周邊預售大樓單價已站上3字頭，但買方出手保守，近期買氣反而流向中古透天。

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「李科永紀念圖書館新建工程」16日舉行開工動土典禮，台南市文化局表示，李科永紀念圖書館總經費約3.09億元，新館規劃地上2層、樓地板面積約820坪，預計2028年落成啟用。由曾獲普立茲克建築獎的日本建築大師伊東豊雄操刀設計，此次以「公園中的圖書館」為設計理念，採環狀建築串聯閱讀空間與戶外綠地。

信義房屋安南安中店主任王仲良表示，商60為新重劃區，隨著大型公共建設陸續到位，長期有助提升區域居住品質與生活機能，對房市屬於加分題材。





▲李科永紀念圖書館斥資3.09億元興建，預計2028年完工啟用。（圖／台南市政府提供）

王仲良指出，目前商60區內至今未有住宅推案，周邊住宅仍以中古透天為市場主力，屋齡10~20年的產品總價約1500~1600萬元；屋齡10年內透天約1800~2000萬元，地坪多落在20~30坪。

至於預售市場，目前大樓成交單價約30~35萬元。王仲良分析，預售屋反映的是未來價格，加上建商至今沒有明顯讓利，在信用管制及市場觀望氣氛下，買方出手相對保守，因此近期成交重心反而落在可立即入住、價格較具優勢的中古透天。

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