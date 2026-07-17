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排隊燒臘店無預警歇業　租金曝光！傳同行想接手

▲▼ 龍江路 。（圖／記者項瀚攝）

▲中山區龍江路名店「香港裕記燒臘」歇業，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中山區龍江路名店「香港裕記燒臘」歇業，引發熱議。現場已掛上招租看板，經查每月開價11.8萬元。房仲表示，該店面一釋出後收到大量詢問，每天7~8組電話，以餐飲業種為主，尤其是燒臘店同行。

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中山區龍江路「香港裕記燒臘」在地經營超過20年，用餐時間總是出現排隊人潮，而且營業時間到凌晨3點，更是許多運將宵夜愛店。然而，該店在近日無預警歇業，躍上新聞版面，引發熱議。

實地走訪，現場已掛上招租看板。經查《591房屋交易網》資料，該店權狀29.5、使用坪數22.5坪，每月租金開價11.8萬元。經查謄本，屋主為楊姓自然人，在約15年前分割繼承取得。

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「香港裕記燒臘」相當知名，過去常常排隊。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

實際採訪到該店面委託的房仲、芒果地產中山市民旗艦店長潘芝穎，她表示：「香港裕記燒臘非常有名，生意很好，歇業主要是老闆年紀大了，要休息了。」

潘芝穎表示：「該店面一釋出後，收到大量詢問，每天都接7~8組電話，以餐飲業種為主，尤其是燒臘店同行，都想延續香港裕記燒臘的人氣。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該店面位於龍江路，屬於南京復興商圈，辦公人口多，鄰近興安街、遼寧街，用餐人潮量大，區域也大多是餐飲業種，當然租給餐廳是最適合的，另外咖啡廳、小型藥局等等，也是不錯的選項。」

租金方面，韋昀廷指出：「每月11.8萬元，換算單價約4000元，以開價條件來看，算是合理價位，加上過去名店光環加持，去化應不會太困難。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「香港裕記燒臘」歇業及店面釋出整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？　 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

關鍵字：香港裕記燒臘燒臘龍江路歇業倒了租金芒果地產潘芝穎樂見商用不動產韋昀廷

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