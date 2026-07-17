排隊燒臘店無預警歇業　租金曝光！傳同行想接手

▲中山區龍江路名店「香港裕記燒臘」歇業，引發熱議。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中山區龍江路名店「香港裕記燒臘」歇業，引發熱議。現場已掛上招租看板，經查每月開價11.8萬元。房仲表示，該店面一釋出後收到大量詢問，每天7~8組電話，以餐飲業種為主，尤其是燒臘店同行。

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？ 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實

[廣告]請繼續往下閱讀...

中山區龍江路「香港裕記燒臘」在地經營超過20年，用餐時間總是出現排隊人潮，而且營業時間到凌晨3點，更是許多運將宵夜愛店。然而，該店在近日無預警歇業，躍上新聞版面，引發熱議。

實地走訪，現場已掛上招租看板。經查《591房屋交易網》資料，該店權狀29.5、使用坪數22.5坪，每月租金開價11.8萬元。經查謄本，屋主為楊姓自然人，在約15年前分割繼承取得。

▲「香港裕記燒臘」相當知名，過去常常排隊。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

實際採訪到該店面委託的房仲、芒果地產中山市民旗艦店長潘芝穎，她表示：「香港裕記燒臘非常有名，生意很好，歇業主要是老闆年紀大了，要休息了。」

潘芝穎表示：「該店面一釋出後，收到大量詢問，每天都接7~8組電話，以餐飲業種為主，尤其是燒臘店同行，都想延續香港裕記燒臘的人氣。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該店面位於龍江路，屬於南京復興商圈，辦公人口多，鄰近興安街、遼寧街，用餐人潮量大，區域也大多是餐飲業種，當然租給餐廳是最適合的，另外咖啡廳、小型藥局等等，也是不錯的選項。」

租金方面，韋昀廷指出：「每月11.8萬元，換算單價約4000元，以開價條件來看，算是合理價位，加上過去名店光環加持，去化應不會太困難。」

▲「香港裕記燒臘」歇業及店面釋出整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP318／天母沒落了？ 1坪租金從1.5萬跌剩3千！在地吐實