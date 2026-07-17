30坪新大樓、24小時物業「管理費超過5000元」！他嚇：轉手也難

▲高額管理費嚇到原PO。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少年輕的首購族愛好新屋，看房會鎖定新大樓或是預售屋，就有網友指出，這幾年管理費漲得很誇張，尤其是戶數少的新大樓，含公設約30多坪的房子，每月管理費超過5000元，而且每一兩年就會再調漲，即便有人意願想買，但聽到昂貴的管理費紛紛打退堂鼓。對此，網友認為「要住得有品質，本來就該付出。」

有網友在Dcard發文，社區戶數不足，管理費分攤壓力較大，但管委會與部分住戶仍希望保留24小時物業服務。以含公設約30多坪的住宅為例，每個月管理費已超過5000元；物業服務涉及人事支出，隨基本工資上升，社區管理費大約每一至兩年就會再調漲，他崩潰直呼「完全瘋掉」。

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戶數少仍設全天物業 管理費每月逾5000元



原PO提醒，如果有意購買新大樓，一定要留意管理費的金額，尤其是戶數少的社區，管理費非常驚人，「想賣的鄰居說，本來想買這裡的人聽到這數字都嚇到，看來要轉手也是越來越難。」

貼文一出，網友表示，「這本來就是買之前要做的功課啊，有人幫你顧房子顧大廳、收包裹，本來就要錢，不想付的就去老公寓就好了 」、「說實在的，30幾坪+戶數少+24小時物業一個月5000也還在正常範圍吧，我也是堅持一定要24小時物業，貴一點但至少隨時能領包裹，公設跟晚上的安全性有人顧，當初要買就要想到這些」、「大樓有保全竊盜率超低，對女生來說半夜也很安心，如果你買老公寓被小偷破門而入損失更多」。

不少人分享自己家的管理費，「我們一坪120元，22坪（包括35%公設比）就4000多，還要再加公共電費跟車位清潔費！一個月4220」、「我住土城 一坪150元，23坪，車位清潔費500元，還有公電加一加要4000多」、「我住紅樹林，一坪65，最近聽到風聲有要調到75或80，然後車位清潔費也要從300調到500元」。