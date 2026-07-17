施工圖畫了10萬張！　隈研吾最高代表作在台中「細節驚豔全球」

▲聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦地標「聯聚中維大廈）」，舉行上梁典禮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

聯聚建設攜手國際建築大師隈研吾打造的頂級商辦地標「聯聚中維大廈（Kuma Tower）」，舉行上梁典禮。隈研吾特地親自來台，與聯聚建設創辦人江韋侖共同出席，見證這座全球最高「負建築」。

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建築師隈研吾，以低碳、自然材料的「負建築」享譽國際，其職業生涯中「全球最高」的代表作「聯聚中維大廈」，不僅以208公尺的高度登上「最高負建築」，也是全球唯一以大師姓氏（Kuma）命名的建築。

隈研吾表示：「從基地選址便深度參與，為回應台中綠意盎然的城市特色，提案之初便以『人與環境共生』為核心，擁有大尺度留白、美學與節能並重，建築外觀運用層層堆疊的木紋簷板，調節光影，柔化摩天大樓的剛硬線條。」

▲「聯聚中維大廈」以208公尺的高度登上「最高負建築」，也是全球唯一以大師姓氏（Kuma）命名的建築。（圖／記者陳筱惠翻攝）

漢宗帷幕工程董事長透露：「光是帷幕系統就已繪製超過10萬張施工圖，木紋簷板皆非制式構件，每一處的尺寸與角度都因應建築曲線而有所不同。從穿梁到韌性接頭對位，皆須精準施作。尤其分割縫，更被嚴格要求控制在12毫米以內。」

「聯聚中維大廈」規劃地上42層、地下7層。經查，該案實價登錄均價穩站每坪8字頭，最高單價更已衝破90萬元大關。頂樓戶先前也傳出有零售業者，以總價近6億元大手筆「包層」掃入5戶。

▲聯聚建設創辦人江韋侖（右）與國際建築大師隈研吾（左）攜手重塑台中的國際天際線。（圖／記者陳筱惠攝）

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