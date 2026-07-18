新婚育兒最高可貸1500萬！　青安3.0遭諷「結婚太早吃虧了」





▲財政部拍板新青安3.0，將自8月1日起上路，新增年齡、所得及房屋總價等資格條件。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

新青安3.0才公佈，網友就掀起「離婚再結」論戰！由於新婚家庭最高可貸款1200萬元、育兒家庭1500萬元，但結婚超過2年、又沒小孩只有1000萬元貸款額度，網友酸喊「結婚太早吃虧了」。信義房屋專家分析，政策僅能小幅帶動買氣。

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財政部拍板新青安3.0，將自8月1日起上路，新增年齡、所得及房屋總價等資格條件。此次最大變革，在於依婚育狀況調整貸款額度。一般符合資格的首購族最高貸款額度維持1000萬元；申請日前2年內完成結婚登記的新婚家庭，可提高至1200萬元；若育有未成年子女的家庭，最高貸款金額可到1500萬元。

政策曝光後，PTT房屋板立即掀起討論。有網友以「新青安3.0是在懲罰結婚很久又沒小孩的？」為題發文，認為結婚超過2年、沒有未成年子女的夫妻，貸款額度與單身首購族相同，因此引發不少網友熱議。

留言也一路歪樓，有網友亂入建議「離婚再結就好了」、「為了多貸要不要重辦一次婚姻？」也有網友笑稱，可以找有年幼子女的單親對象結婚，就有機會符合1500萬元額度。不過，也有另一派網友認為，「少子化本來就該優待育兒家庭」、「多貸500萬元又不是不用還」，認為政策將資源集中在育兒家庭相當合理。

信義房屋高一區協理周清源表示，新青安3.0提高新婚及育兒家庭貸款額度，確實有助部分自住族群進場，但主要受惠物件仍是新婚及育有未成年子女、近期準備購屋的家庭。

▲青安3.0釋出政府持續支援自住購屋的政策訊號，可望提升部分購屋族信心。（示意圖／記者張雅雲攝）

對結婚超過2年、沒有未成年子女的家庭，以及單身首購族而言，最高貸款額度仍維持1000萬元，整體房市交易熱度僅會「稍微促進」。周清源表示，青安3.0釋出政府持續支援自住購屋的政策訊號，可望提升部分購屋族信心，但整體而言，比較像是針對特定族群增加購屋誘因，而非足以全面扭轉目前房市買氣的重大利多。

且新制雖提高婚育家庭貸款額度，但「可多貸」不等於購買力同步增加，銀行仍會依收入、負債比及還款能力核貸。尤其育兒家庭每月還有託育、教育等固定支出，即使最高額度提高至1500萬元，實際能否貸足仍因人而異。

他認為，政策對市場較直接的影響，是讓部分原本自備款不足的新婚、育兒家庭提前進場，購屋標的也會更集中在各縣市總價門檻內的首購產品。至於結婚超過2年且沒有未成年子女的族群，原有1000萬元額度並未縮水，嚴格而言不是受到「懲罰」，而是未被納入此次加碼範圍。

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